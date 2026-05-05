Bitcoin po geopolitickom upokojení ožíva a kapitál prúdi späť do ETF 📈

- Spotové bitcoinové ETF fondy prilákali v pondelok 532,21 milióna USD, pričom najväčší prílev zaznamenal IBIT od BlackRocku.
- Bitcoin sa vrátil nad hranicu 80 000 USD a obchodoval sa okolo 81 029 USD, čo podporilo zlepšenie rizikového sentimentu.
- Kľúčovou technickou podporou je teraz zóna 77 000 až 78 000 USD, zatiaľ čo trh sleduje makrodáta a komentáre Fedu.
- Spotové etherové ETF fondy takisto ožili a zaznamenali čisté prílevy vo výške 61,29 milióna USD.
Spotové bitcoinové ETF fondy v Spojených štátoch zaznamenali v pondelok výrazný návrat kapitálu. Podľa dodaných údajov prilákali čisté prílevy vo výške 532,21 milióna USD. Tento pohyb prišiel vo chvíli, keď sa Bitcoin opäť dostal nad psychologicky dôležitú hranicu 80 000 USD, čo podporilo zlepšenie nálady na rizikových aktívach po oznámení prímeria medzi USA a Iránom. Trh tak po predchádzajúcej nervozite ukázal, že inštitucionálny dopyt po expozícii voči Bitcoinu zostáva silný, najmä cez regulované burzovo obchodované produkty.
Najväčší podiel na prílevoch mal opäť fond IBIT od BlackRocku, ktorý zaznamenal denný prílev 335,49 milióna USD. Druhým najsilnejším fondom bol FBTC od Fidelity s prílevom 184,57 milióna USD. Pozitívne toky zaznamenal aj fond MSBT, ktorý pridal 12,16 milióna USD, zatiaľ čo ostatné fondy podľa dostupných údajov nevykázali žiadne nové čisté prílevy. Dominancia BlackRocku a Fidelity potvrdzuje, že najväčší správcovia aktív zostávajú hlavnými kanálmi, cez ktoré inštitucionálni aj profesionálni investori vstupujú do bitcoinovej expozície. Prehľady trhu spotových bitcoinových ETF pravidelne sledujú napríklad platformy SoSoValue a CoinGlass.
Pondelkový výsledok zároveň predĺžil pozitívnu sériu na tri dni. V piatok fondy prilákali výrazných 629,73 milióna USD, zatiaľ čo vo štvrtok išlo o miernejší prílev 14,76 milióna USD. Táto séria nasledovala po troch dňoch odlivov, počas ktorých z fondov odišlo celkovo 490,63 milióna USD. Z pohľadu trhu tak nejde len o jednorazový výkyv, ale o možný náznak stabilizácie sentimentu po období zvýšenej neistoty. Prudký návrat kapitálu do ETF fondov je dôležitý aj preto, že tieto produkty často fungujú ako meradlo inštitucionálnej dôvery v ďalší vývoj Bitcoinu.
Bitcoin sa v reakcii na zlepšený trhový sentiment dostal späť nad 80 000 USD a podľa dodaných údajov sa obchodoval okolo 81 029 USD, teda približne o 1,5 % vyššie za posledný deň. Analytici spoločnosti Bitunix tento pohyb označili za pokračovanie „post-ceasefire recovery“ v rizikovom apetíte. Dôležitú rolu zohral aj technický faktor, konkrétne likvidácia krátkych pozícií v oblasti 79 500 až 81 000 USD, ktorá mohla urýchliť rast ceny. Teraz sa ako kľúčová podporná zóna javí pásmo 77 000 až 78 000 USD, kde sa podľa analytikov nachádza dôležitá obranná oblasť pre pákové dlhé pozície.
Širší obraz trhu je však zložitejší. Bitcoin už podľa analytikov nie je riadený iba internou náladou v kryptomenovom sektore, ale čoraz viac reaguje na kombináciu makroekonomických udalostí a likviditnej štruktúry. Geopolitická situácia zostáva citlivým faktorom, najmä pre napätie okolo Hormuzského prielivu a americké vojenské kroky v regióne. Ak by sa bezpečnostná situácia opäť zhoršila, mohlo by to rýchlo zmeniť náladu investorov a viesť k návratu volatility.
Okrem geopolitiky bude trh sledovať aj americké makrodáta, predovšetkým správu o tvorbe pracovných miest mimo poľnohospodárstva a komentáre predstaviteľov Federálneho rezervného systému. Ak by inflačné očakávania zostali zvýšené, Fed by mohol držať úrokové sadzby vyššie dlhší čas, čo by mohlo tlačiť na ocenenie rizikových aktív vrátane kryptomien. Naopak, slabšie ekonomické dáta by mohli podporiť očakávania uvoľnenejšej menovej politiky a priniesť nový prílev kapitálu do technológií aj digitálnych aktív.
Pozitívna nálada sa neobmedzila iba na Bitcoin. Spotové etherové ETF fondy podľa dodaných údajov zaznamenali v pondelok čisté prílevy vo výške 61,29 milióna USD, čím nadviazali na silnejšiu piatkovú seansu s prílevom približne 101,18 milióna USD. Tento vývoj pomohol posunúť kumulatívne čisté prílevy nad hranicu 12 miliárd USD. Etherové fondy tak tiež ukazujú známky oživenia po slabšom období na konci apríla, keď trh zaznamenal niekoľko výraznejších odlivových dní.
Celkovo aktuálny vývoj naznačuje, že kryptomenový trh sa po období geopolitickej nervozity snaží vrátiť do rastového režimu. Silné prílevy do bitcoinových ETF fondov, návrat Bitcoinu nad 80 000 USD a oživenie etherových ETF ukazujú na obnovený záujem investorov o digitálne aktíva. Zároveň však platí, že ďalší smer trhu bude závisieť nielen od dopytu po ETF, ale aj od vývoja geopolitiky, amerických makrodát a očakávaní týkajúcich sa menovej politiky Fedu.
Graf Bitcoin (D1)
Bitcoin sa nachádza v postupne sa zlepšujúcom technickom nastavení. Aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 80 731 USD a drží sa nad oboma sledovanými kĺzavými priemermi. Cena sa nachádza nad EMA 50 na hodnote 74 604 USD aj nad SMA 100 na úrovni 71 950 USD, čo potvrdzuje prevahu kupujúcich a návrat pozitívneho momenta po predchádzajúcej silnej korekcii. Dôležité je aj to, že Bitcoin dokázal preraziť nad zostupnú trendovú líniu a následne sa stabilizoval nad Fibonacciho úrovňou 50 % v oblasti 75 476 USD.
Z pohľadu Fibonacciho retracementu je teraz najbližšou významnou rezistenciou hladina 61,8 % na cene 79 089 USD, ktorú cena aktuálne testuje a mierne prekonáva. Ak sa Bitcoinu podarí nad touto úrovňou udržať, môže sa otvoriť priestor na ďalší rast smerom k Fibonacciho hladine 78,6 % na úrovni 84 233 USD. Jej prekonanie by bolo silným technickým signálom a mohlo by posilniť býčí scenár s možným pokračovaním až k úrovni 90 786 USD, kde sa nachádza retracement 100 %. Prvou dôležitou podporou je oblasť okolo 75 476 USD, kde sa nachádza Fibonacciho hladina 50 %. Pod touto úrovňou by nasledovala zóna okolo 71 862 USD, ktorá zodpovedá retracementu 38,2 % a zároveň sa nachádza blízko kĺzavých priemerov. Práve táto oblasť je pre zachovanie pozitívneho scenára kľúčová, pretože jej prelomenie by mohlo znamenať návrat slabosti a opätovný test nižších podpôr.
Zdroj: xStation5
