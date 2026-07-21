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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
14:12 · 21. júla 2026

Bitcoin prekonáva dôležitú úroveň odporu 🪙

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

Bitcoin zaznamenáva rast nad úrovňou 66 tis. USD a údaje o aktivite ETF fondov naznačujú veľmi pomalý návrat k akumulačnému trendu po niekoľkých týždňoch takmer nepretržitého predaja. Dôležité je, že cena prekonala oblasť 65 tis. dolárov a skočila nad 50-sedničný exponenciálny kĺzavý priemer EMA50.

Zaujímavé je, že súčasne pozorujeme výrazný nárast nákupnej aktivity na trhu drahých kovov, čo môže svedčiť o návrate k aktívam negatívne korelovaným s dolárom (a výrazne vypredaným v posledných mesiacoch).

Významnou podporou pre Bitcoin je v súčasnosti oblasť 65 tis. USD a 57 tis. USD (predchádzajúce cenové reakcie).

Graf Bitcoin (interval D1)

Zdroj: xStation5

 

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Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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