Bitcoin prvýkrát od januára prekonal 80 000 USD, podporuje ho stabilnejší dopyt po ETF

Bitcoin 4. mája krátko vzrástol nad 80 000 USD a dostal sa tak na najvyššiu úroveň od 31. januára, než sa neskôr počas dňa stiahol späť smerom k 79 000 USD. Pohyb prišiel v čase, keď investori ďalej smerujú peniaze do amerických spotových bitcoinových ETF a širší sentiment na trhoch zostáva priaznivý, pričom ázijské akcie sa takisto držali blízko rekordných úrovní.
Prílev peňazí do ETF podporuje oživenie
Dáta sledované spoločnosťou Farside ukázali, že americké spotové bitcoinové ETF zaznamenali 1. mája čistý prílev 629,8 milióna USD, po menšom čistom príleve 23,5 milióna USD dňa 30. apríla. To naznačuje, že inštitucionálny dopyt sa po volatilnom prvom štvrťroku zlepšil a pomáha bitcoinu zotaviť sa z výraznej slabosti zo začiatku roka.
Najnovší pohyb je dôležitý aj preto, že bitcoin na konci januára počas širšieho výpredaja kryptomien klesol pod 80 000 USD. Reuters 4. mája uviedol, že bitcoin bol takmer bez zmeny na úrovni 79 044 USD po tom, čo sa skôr obchodoval nad 80 000 USD, čo ukazuje, že trh sa teraz snaží udržať hladinu, ktorá v posledných týždňoch fungovala ako rezistencia.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Kľúčovou otázkou teraz je, či bitcoin dokáže na prerazenie nadviazať, alebo či sa ukáže, že bez silnejšieho pokračovania spotového dopytu išlo len o dočasný pohyb. Trhy budú zároveň sledovať ďalšie dáta o tokoch do ETF, širšiu ochotu investorov podstupovať riziko a prípadné zmeny očakávaní ohľadom sadzieb, ktoré zostávajú dôležitými faktormi pre ceny kryptomien.
