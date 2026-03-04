VIX má problémy s rastom vyššie napriek neistote na Wall Street 🔎

Futures na index volatility CBOE VIX (VIX) dnes rastú takmer o 2 % na 22,8, pričom v posledných dňoch pridali približne 20 % a dosiahli maximum okolo 24,5. Hlavné riziká, proti ktorým sa teraz Wall Street zabezpečuje, súvisia s vývojom na Blízkom východe (vrátane možnej paralýzy lodnej dopravy v Hormuzskom prielive) a tiež s narastajúcimi problémami v sektoroch private credit a private equity, na ktoré nedávno upozornila spoločnosť Apollo Global Management.
Medzi firmami, ktoré čelia problémom so svojimi finančnými produktmi, patria napríklad Blue Owl Capital kotovaná v USA alebo gigant na trhu súkromných investícií Blackstone. Pozrime sa, čo momentálne VIX signalizuje o volatilite indexu S&P 500.
VIX (H1)
Pri pohľade na RSI vidíme divergenciu – indikátor sa ochladzuje, aj keď index zostáva v jasnom rastovom trende. Štruktúra MACD zároveň naznačuje možnosť krátkodobého medvedieho momenta vyplývajúceho z kĺzavých priemerov. Na druhej strane sa na hodinovom časovom rámci VIX stiahol späť približne k úrovni 50, čo by mohlo potenciálne otvoriť priestor pre ďalší dynamický rastový pohyb.
Zdroj: xStation5
Hodnoty VVIX (očakávaná volatilita samotného indexu volatility) naznačujú silný dopyt po ochrane proti poklesu, trh však zatiaľ nezapočítava pravdepodobný krach, ktorý by pravdepodobne vyžadoval, aby VVIX vystúpil nad úroveň 130.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Rozdiel medzi najbližším futures kontraktom na VIX a nasledujúcou splatnosťou vykazuje len veľmi miernu backwardation (22,8 pre UX1 vs. 22,55 pre UX2). To naznačuje, že trh oceňuje mierne zvýšené krátkodobé riziko, no stále je ďaleko od scenára výraznej paniky. Termínová štruktúra volatility zostáva relatívne plochá, čo skôr poukazuje na opatrné krátkodobé zabezpečenie, než na očakávania dlhodobého šoku volatility na trhoch.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
