Diesel prudko zdražuje ⛽

- Globálne ceny nafty prudko rastú kvôli konfliktu na Blízkom východe a riziku pre Hormuzský prieliv.
- Európske futures vyskočili o 34 % za dva dni na približne 1009 USD za tonu.
- Prémia nafty voči rope presiahla 40 USD za barel, čo poukazuje na nedostatok rafinovaných palív.
- Drahšie palivá môžu zvýšiť náklady na dopravu a infláciu po celom svete.
Ceny nafty po celom svete prudko rastú a dostávajú sa na viacročné maximá, pretože eskalujúci konflikt s Iránom narúša dodávky palív z Blízkeho východu. Trhy pritom už skôr čelili napätej ponuke, a súčasná situácia tak vytvára ďalší tlak na ceny energií aj infláciu. V Európe zaznamenali referenčné futures na naftu rekordný dvojdňový rast o 34 % a obchodujú sa približne na úrovni 1009 USD za tonu, čo je najvyššia cena od roku 2023. V Spojených štátoch sa futures vyšplhali až na 3,37 USD za galón, teda na najvyššiu úroveň od septembra 2023. Maloobchodné ceny nafty v USA sa zároveň dostali na hodnoty naposledy zaznamenané v máji 2024.
Kľúčovým faktorom je strategický význam Hormuzského prielivu, ktorým prechádza veľké množstvo ropných produktov z rafinérií v oblasti Perzského zálivu. Akékoľvek narušenie lodnej dopravy v tejto oblasti okamžite obmedzuje globálny tok palív. Problém navyše zhoršujú už aj tak nízke zásoby, napríklad na východnom pobreží USA, kde je trh oslabený po mimoriadne chladnej zime.
Rastúce ceny sa premietajú aj do nákladov na dopravu. Sadzby za prepravu ropných produktov z Perzského zálivu do severozápadnej Európy vyskočili na najvyššiu úroveň od roku 2024. Drahšia nafta tak zdražuje logistiku, nákladnú dopravu aj výrobu energie, čo môže zvyšovať inflačné tlaky v globálnej ekonomike.
Výrazne sa rozšíril aj rozdiel medzi cenou nafty a ropy. V Európe bola prémia nafty voči rope viac ako 40 USD za barel, čo je najvyššia hodnota za viac ako dva roky. To naznačuje, že problém sa týka najmä nedostatku rafinovaných produktov, nie iba samotnej ropy. Situáciu komplikuje aj geopolitika. Európa po začiatku vojny na Ukrajine výrazne obmedzila dovoz ruskej nafty a viac sa spolieha na dodávky z Blízkeho východu. Ak by sa tok palív z Perzského zálivu ďalej narušil, mohlo by to európsky trh zasiahnuť veľmi výrazne. Rast cien sa navyše netýka len nafty. Aj letecké palivo v severozápadnej Európe prudko zdraželo a jeho prémia voči rope presiahla 60 USD za barel, čo je najsilnejšia úroveň od roku 2022. Napätie sa šíri aj na ďalšie produkty, napríklad naphthu, ktorej ceny v Ázii dosahujú rekordné rozdiely oproti európskym trhom.
Graf LSGASOIL (H1)
Na grafe LSGASOIL vidíme veľmi silný uptrend, keď cena vystúpila až k úrovni 1010,87 USD, čo predstavuje lokálne maximum. Cena sa aktuálne drží výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (909,59 USD) aj SMA 100 (820,61 USD), čo potvrdzuje silný býčí trend. CCI dosahuje hodnotu 141, čo signalizuje prekúpený trh a veľmi silné momentum kupujúcich. Takto vysoké hodnoty často sprevádzajú prudké impulzné pohyby, no zároveň môžu upozorňovať na možnosť krátkodobej korekcie alebo konsolidácie. Momentum sa stále drží nad neutrálnou úrovňou, čo potvrdzuje pokračujúcu rastovú dynamiku, aj keď na posledných sviečkach je viditeľné mierne spomalenie rastu. Objem obchodov navyše počas rastovej fázy výrazne vzrástol, čo naznačuje, že za pohybom stojí silná aktivita trhu. Z technického pohľadu je teraz najbližšia rezistencia v oblasti 1010–1020 USD, kde sa trh aktuálne nachádza. Ak by došlo k jej prelomeniu, môže sa otvoriť priestor pre ďalší rast smerom k 1050 USD. Naopak pri korekcii by prvá silnejšia podpora ležala okolo 940–950 USD, zatiaľ čo výraznejší support predstavuje oblasť okolo EMA 50 na 909 USD.
Zdroj: xStation5
