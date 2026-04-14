Bitcoin rastie nad 75 000 USD, rally podporujú prítoky do ETF a zatváranie short pozícií

- Bitcoin 14. apríla vzrástol o 4,6 % na 75 058 USD, pričom rast podporili prítoky do ETF, zmiernenie geopolitického napätia a zatváranie short pozícií.
- Rally vrátila Bitcoin nad 74 000 USD, zatiaľ čo obchodníci sledovali oblasť 75 500 USD ako dôležitú úroveň na prerazenie.
- Časť analytikov zostáva opatrná a tento pohyb považuje skôr za odraz než za potvrdenie nového býčieho trhu.
- Bitcoin 14. apríla vzrástol o 4,6 % na 75 058 USD, pričom rast podporili prítoky do ETF, zmiernenie geopolitického napätia a zatváranie short pozícií.
- Rally vrátila Bitcoin nad 74 000 USD, zatiaľ čo obchodníci sledovali oblasť 75 500 USD ako dôležitú úroveň na prerazenie.
- Časť analytikov zostáva opatrná a tento pohyb považuje skôr za odraz než za potvrdenie nového býčieho trhu.
Zdroj: TradingView
Bitcoin 14. apríla vzrástol o 4,6 % na 75 058 USD, pričom intradenné maximum dosiahlo 75 972 USD, a kryptomena sa tak vrátila nad hranicu 74 000 USD. Oživenie zrejme podporilo zmiernenie geopolitického napätia, nové prítoky do amerických spotových bitcoinových ETF a zatváranie short pozícií pri kľúčovej rezistencii. Napriek tomu podľa časti analytikov tento pohyb zatiaľ nepotvrdzuje koniec širšej medvedej fázy.
Čo hnalo Bitcoin vyššie
Najnovšia vlna rastu nadviazala na správy, že bitcoin už skôr posilnil k úrovni 73 000 USD vďaka geopolitickému uvoľneniu a približne 350 miliónom USD prítokov do spotových bitcoinových ETF, čo trhu vytvorilo pevnejší základ pred utorkovým posunom nad 74 000 USD. Momentum sa následne zosilnilo, keď sa obchodníci zamerali na pásmo okolo 75 000 USD, kde by prerazenie mohlo vyviesť trh z nedávnej konsolidácie.
Súčasťou pohybu bolo zrejme aj zatváranie short pozícií. CoinDesk uviedol, že pri prerazení nad 75 500 USD by mohlo dôjsť k likvidácii short pozícií v objeme približne 200 miliónov USD, čo by pri pokračujúcom nákupnom tlaku mohlo ďalší rast ešte zosilniť.
Prečo opatrnosť pretrváva
Napriek oživeniu CryptoQuant tvrdí, že bitcoin zostáva v medveďom trhu. Firma uviedla, že jej Bull Score Index zostal na úrovni 10 zo 100, a posledný rast označila skôr za odraz než za začiatok novej býčej fázy. Z technického pohľadu je preto súčasný rast dôležitý, no z pohľadu širšieho trendu zatiaľ nie je rozhodujúci.
Trhy teraz budú sledovať, či bitcoin udrží pásmo 73 000 až 75 000 USD a či dokáže trvalo prekonať 75 500 USD. Investori budú zároveň sledovať ďalší vývoj prítokov do spotových ETF aj širšie makroekonomické a geopolitické prostredie, ktoré zostáva kľúčovým faktorom pre ochotu podstupovať riziko v kryptomenách.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
