Bitcoin stráca podporu ETF aj najväčšieho firemného kupca 🚨

Bitcoin sa prepadol na nové 21-mesačné minimum, keď počas ázijského obchodovania klesol až na 57 742 USD. Išlo o najnižšiu úroveň od 17. septembra 2024. Kryptomena tak pokračuje v hlbokej korekcii, ktorá čoraz viac pripomína dlhšiu medvediu fázu trhu. Od historického maxima nad 126 000 USD z vlaňajšieho októbra už Bitcoin odpísal viac než polovicu hodnoty.
Hlavným tlakom zostáva zmena očakávaní okolo amerických úrokových sadzieb. Jastrabie komentáre predstaviteľov Fedu posilňujú názor, že sadzby môžu zostať vyššie dlhší čas, prípadne sa ešte zvýšiť. To je pre Bitcoin nepriaznivé, pretože nenesie žiadny výnos a v prostredí vyšších sadzieb musí súperiť s atraktívnejšími výnosmi hotovosti, dlhopisov a dolárových aktív. Prezidentka Fedu v Clevelande Beth Hammack uviedla, že ďalšie zvýšenie sadzieb môže byť nutné, ak bude inflácia ďalej pretrvávať.
Ďalším problémom je silnejší americký dolár. Ten zvyčajne vytvára tlak na rizikové aktíva, vrátane kryptomien. Ak dolár posilňuje a investori očakávajú prísnejšiu menovú politiku, kapitál má tendenciu odtekať z volatilnejších aktív smerom k bezpečnejším a výnosovým inštrumentom. Bitcoin tak stráca podporu nielen zo strany sentimentu, ale aj zo strany makroekonomického prostredia.
Slabosť potvrdzuje aj vývoj pri spotových bitcoinových ETF v USA. Investori z nich v júni stiahli viac než 4 mld. USD, čo bol najslabší mesiac od ich spustenia. To je dôležitý signál, pretože práve ETF boli v predchádzajúcej rastovej fáze jedným z hlavných motorov dopytu. Ak sa odlivy prehĺbia, tlak na Bitcoin sa môže ďalej zvyšovať.
Negatívnu náladu zhoršujú aj obavy okolo spoločnosti Strategy, predtým známej ako MicroStrategy. Firma bola dlhodobo jedným z najväčších firemných kupcov Bitcoinu a jej pravidelné nákupy pomáhali trhu vytvárať dojem stabilného inštitucionálneho dopytu. Nový finančný plán však investorom ukázal, že Strategy môže byť flexibilnejšia pri práci so súvahou, vrátane možnosti predaja časti bitcoinových rezerv. Podľa dostupných informácií firma otvorila priestor na predaj Bitcoinu pre financovanie hotovostnej rezervy, dividend, úrokov a spätných odkupov akcií.
To je pre trh psychologicky významné. Strategy bola dlho vnímaná ako symbol neustálej akumulácie Bitcoinu. Ak však investori začnú počítať s tým, že firma môže v určitých situáciách Bitcoin predávať, mení sa celý príbeh. Z predchádzajúceho stabilného zdroja dopytu sa môže stať potenciálny zdroj ponuky, čo je v prostredí slabého sentimentu veľmi citlivá téma.
Dôležitým testom bude nadchádzajúca správa z amerického trhu práce NFP. Silné dáta by mohli podporiť jastrabie očakávania voči Fedu a posilniť dolár, čo by na Bitcoin vytvorilo ďalší tlak. Naopak slabšie dáta by mohli časť obáv zo zvyšovania sadzieb zmierniť a vytvoriť priestor na krátkodobé upokojenie trhu.
Z investičného pohľadu sa Bitcoin nachádza vo veľmi citlivej fáze. Na jednej strane zostáva dlhodobým symbolom digitálnych aktív, na druhej strane ho teraz súčasne zaťažujú vyššie sadzby, silnejší dolár, odlivy z ETF a neistota okolo Strategy. Kým sa neobnoví príliv kapitálu a cena sa nevráti nad dôležité technické úrovne, zostáva krátkodobý výhľad skôr opatrný.
Graf Bitcoinu (BITCOIN, H1)
Zdroj: xStation5
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