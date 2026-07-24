🛢️Ropa koriguje po prudkom raste napriek eskalácii konfliktu s Iránom📈

- WTI klesá o približne 3 % na 89 USD za barel, Brent po štvrtkovom uzavretí nad 100 USD za barel koriguje časť ziskov
- Pokles prichádza napriek pokračujúcej eskalácii konfliktu medzi USA a Iránom a rastúcemu geopolitickému napätiu na Blízkom východe
- Donald Trump pohrozil útokmi na iránsku infraštruktúru, ak Teherán neukončí útoky na lode v Hormuzskej úžine
- Irán varuje pred odvetnými útokmi na americkú infraštruktúru a energetické zariadenia v regióne
- Jemenskí Húsiovia oznámili námornú blokádu Saudskej Arábie, čím rastú obavy aj o dopravu cez Bab al-Mandabský prieliv
- Dnešný pokles cien ropy pravdepodobne odráža vyberanie ziskov po prudkom raste a všeobecný odklon investorov od rizikových aktív, nie zlepšenie fundamentálnej situácie na trhu
- WTI klesá o približne 3 % na 89 USD za barel, Brent po štvrtkovom uzavretí nad 100 USD za barel koriguje časť ziskov
- Pokles prichádza napriek pokračujúcej eskalácii konfliktu medzi USA a Iránom a rastúcemu geopolitickému napätiu na Blízkom východe
- Donald Trump pohrozil útokmi na iránsku infraštruktúru, ak Teherán neukončí útoky na lode v Hormuzskej úžine
- Irán varuje pred odvetnými útokmi na americkú infraštruktúru a energetické zariadenia v regióne
- Jemenskí Húsiovia oznámili námornú blokádu Saudskej Arábie, čím rastú obavy aj o dopravu cez Bab al-Mandabský prieliv
- Dnešný pokles cien ropy pravdepodobne odráža vyberanie ziskov po prudkom raste a všeobecný odklon investorov od rizikových aktív, nie zlepšenie fundamentálnej situácie na trhu
Ceny ropy dnes ustupujú z nedávnych maxím napriek tomu, že geopolitické napätie na Blízkom východe zostáva mimoriadne vysoké. Americká ropa WTI klesá približne o 3 % na 89 USD za barel, zatiaľ čo severomorský Brent sa po štvrtkovom prelomení hranice 100 USD za barel vracia pod túto úroveň. Korekcia prichádza v prostredí širšieho odklonu investorov od rizikových aktív - index S&P 500 stráca 1,21 % a technologický Nasdaq Composite oslabuje o 2,15 %.
Trh s ropou pritom v posledných dňoch zažíva mimoriadne prudké výkyvy. Vo štvrtok Brent uzavrel o viac ako 7 % vyššie na úrovni 100,69 USD za barel, čo predstavovalo prvé uzatvorenie nad hranicou 100 USD od mája. Dnešný pokles preto zatiaľ pôsobí skôr ako vyberanie ziskov po výraznom raste než ako signál zlepšenia situácie na Blízkom východe.
Prezident Donald Trump medzitým ďalej stupňuje tlak na Irán. Pohrozil bombardovaním elektrární a mostov, ak bude Teherán pokračovať v útokoch na lode prechádzajúce Hormuzskou úžinou. Irán reagoval varovaním, že v prípade ďalšej eskalácie zacieli na infraštruktúru spojenú s USA a energetické zariadenia v regióne. Podľa analytičky HSBC Kim Fustier sa prímerie z prelomu 7. a 8. júla definitívne rozpadlo po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive a následných amerických odvetných úderoch.
Napätie sa zároveň rozširuje aj na ďalšie strategické obchodné trasy. Jemenskí Húsiovia podporovaní Iránom vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie, ktorá by mohla narušiť dopravu cez prieliv Bab al-Mandab. Ten predstavuje kľúčový koridor pre vývoz saudskej ropy najmä v situácii, keď je doprava cez Hormuzský prieliv výrazne obmedzená. Trump zároveň vyhlásil, že Spojené štáty budú považovať Irán za zodpovedný za všetky budúce útoky Húsiov a varoval pred vážnymi vojenskými dôsledkami. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dodal, že Teherán podľa Washingtonu momentálne nejaví záujem o seriózne rokovania a porušil júnové memorandum o porozumení.
Napriek pokračujúcej eskalácii konfliktu dnešný pokles cien ropy naznačuje, že časť geopolitickej rizikovej prémie už bola do cien započítaná počas predchádzajúcich dní. Investori zároveň realizujú zisky a reagujú na zhoršený sentiment na akciových trhoch. Fundamentálne riziká však zostávajú vysoké. Akékoľvek ďalšie narušenie dopravy cez Hormuzský alebo Bab al-Mandabský prieliv by mohlo opäť výrazne obmedziť globálne dodávky ropy a vyvolať ďalšiu vlnu rastu cien. Situácia preto zostáva mimoriadne dynamická. Každý diplomatický signál, vojenský incident alebo nové vyjadrenia predstaviteľov USA či Iránu môžu v najbližších dňoch vyvolať prudké pohyby cien oboma smermi. Dnešná korekcia tak skôr odráža krátkodobú realizáciu ziskov a zhoršený apetít po riziku než zásadnú zmenu fundamentov na ropnom trhu.
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