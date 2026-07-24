Napätie medzi EÚ a Čínou eskaluje. Peking zavádza nové exportné obmedzenia 🚨

Obchodné napätie medzi Európskou úniou a Čínou opäť zosilnelo. Peking oznámil okamžité obmedzenie vývozu produktov dvojakého použitia pre 14 európskych spoločností, medzi ktorými je aj nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall. Opatrenie predstavuje odvetu za 21. balík sankcií Európskej únie voči Rusku, ktorý po novom zasiahol aj čínske a hongkonské firmy podozrivé z podpory ruského vojnového priemyslu.
Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že vývoz strategických technológií týmto spoločnostiam bude po novom zakázaný. Prípadné dodávky budú podliehať individuálnemu schváleniu. Obmedzenia sa vzťahujú aj na zahraničné subjekty, ktoré by chceli týmto firmám sprostredkovať čínske produkty dvojakého použitia.
Medzi zasiahnutými spoločnosťami sú okrem Rheinmetallu aj výrobca elektromotorov Lafert, robotická spoločnosť Garnet, holandská IHC Merwede Holding, česká automobilka Tatra Trucks, litovská Ekspla UAB alebo poľská Vigo Photonics.
Európsko-čínske vzťahy zostávajú napäté
Európska únia dlhodobo kritizuje Čínu za obchodné praktiky, ktoré podľa Bruselu vytvárajú výraznú obchodnú nerovnováhu a oslabujú európsky priemysel. Peking naopak obviňuje Európsku úniu z protekcionizmu a tvrdí, že nová európska priemyselná politika diskriminuje čínskych investorov.
Ďalším sporným bodom zostáva podpora Ruska. Európska únia opakovane upozorňuje, že niektoré čínske spoločnosti dodávajú technológie, ktoré môže využívať ruský obranný priemysel. Práve preto sa niekoľko čínskych firiem po prvýkrát stalo súčasťou najnovšieho sankčného balíka.
Hoci obe strany naďalej rokujú o zmiernení obchodných sporov a do októbra si stanovili termín na nájdenie spoločného riešenia, najnovšie kroky ukazujú, že vzájomné vzťahy zostávajú veľmi krehké.
Nemecko je od obchodu s Čínou najviac závislé
Obchodný konflikt môže najviac zasiahnuť Nemecko, ktoré vykazuje zďaleka najväčší obchodný deficit s Čínou v celej Európskej únii. Výraznú expozíciu majú predovšetkým nemecké automobilky, strojárske podniky a výrobcovia priemyselných technológií.
Výrazné obchodné schodky vykazujú aj Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko, zatiaľ čo väčšina menších európskych ekonomík je od čínskeho dovozu závislá v podstatne menšej miere.
Mapa obchodného deficitu EÚ voči Číne
Zdroj: Bloomberg
Mapa ukazuje, že najväčšiu obchodnú nerovnováhu s Čínou vykazuje Nemecko, ktorého ročný deficit výrazne prevyšuje ostatné členské štáty Európskej únie. Vo vyššej kategórii sa nachádzajú aj Španielsko, Francúzsko a Taliansko, zatiaľ čo väčšina štátov strednej a východnej Európy vykazuje podstatne nižšie schodky.
Mapa zároveň naznačuje, prečo sú obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou čoraz citlivejšou témou. Najväčšie európske ekonomiky sú výrazne závislé od dovozu čínskeho tovaru. To zvyšuje ich zraniteľnosť pri prípadnom sprísňovaní obchodných obmedzení alebo zavádzaní ďalších odvetných opatrení.
Čo to znamená pre investorov
Krátkodobý vplyv nových obmedzení bude pravdepodobne obmedzený. Napríklad Rheinmetall už skôr uviedol, že jeho závislosť od čínskych dodávok predstavuje približne 1 %, takže bezprostredný vplyv na výrobu by mal byť relatívne malý.
Pre investorov je však dôležitejší širší trend pokračujúceho zhoršovania obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou.
Ak by sa obchodný spor ďalej prehlboval, mohol by zvýšiť náklady európskych výrobcov, narušiť dodávateľské reťazce a prispieť k ďalšiemu presúvaniu výroby mimo Číny.
Najcitlivejšie by zostali spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle, strojárstve, obrannom sektore a výrobe pokročilých technológií, ktoré sú stále výrazne závislé od čínskych komponentov alebo tamojšieho trhu.
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