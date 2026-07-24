Krypto novinky: Spor o CLARITY Act silnie, BitMEX čelí žalobe aj koncu burzy a ťažobný gigant Poolin bankrotuje 🚨

V Spojených štátoch pokračuje ostrá diskusia o návrhu zákona CLARITY Act, ktorý má vytvoriť nový regulačný rámec pre digitálne aktíva. Kryptomenový sektor zároveň zasiahla správa o ukončení činnosti burzy BitMEX, ktorá v rovnaký deň čelila aj novej hromadnej žalobe. Ďalšou ranou pre ťažobný priemysel je bankrot spoločnosti Poolin, ktorá kedysi patrila medzi najväčšie bitcoinové ťažobné pooly na svete.
CLARITY Act naďalej rozdeľuje amerických politikov
- Návrh zákona CLARITY Act zostáva jednou z hlavných tém americkej kryptomenovej politiky. Demokratický senátor Ruben Gallego ostro kritizoval republikánsky návrh etických pravidiel, ktoré by federálnym predstaviteľom vrátane prezidenta zakázali vydávať alebo podporovať vlastné digitálne aktíva.
- Podľa neho súčasná podoba návrhu nerieši konflikty záujmov dostatočne. Demokrati preto pripravujú vlastný protinávrh v spolupráci s časťou republikánskych senátorov.
- Na opačnej strane stojí šéf Goldman Sachs David Solomon, ktorý zákon verejne podporil. Hoci pripustil, že návrh nie je dokonalý, podľa neho predstavuje dôležitý krok k vytvoreniu jasnejších pravidiel pre kryptomenový trh a jeho ďalší rozvoj. Očakáva sa, že zákon bude na schválenie potrebovať podporu oboch hlavných politických strán.
BitMEX po 11 rokoch ukončí prevádzku
- Jedna z najznámejších búrz s kryptomenovými derivátmi BitMEX oznámila, že 23. septembra 2026 ukončí poskytovanie obchodných služieb. Spoločnosť uviedla, že rozhodnutie prijala po strategickom prehodnotení svojho podnikania.
- Nové registrácie už neprijíma a od 26. augusta nebude používateľom umožňovať otvárať nové pozície.
- BitMEX patril medzi priekopníkov trhu s kryptomenovými derivátmi. Preslávil sa najmä zavedením perpetual futures s finančnou pákou až 100 : 1. V posledných rokoch však čelil čoraz silnejšej konkurencii decentralizovaných platforiem, ako je Hyperliquid, ktoré postupne získavajú podiel na trhu na úkor tradičných centralizovaných búrz.
- V rovnaký deň, keď BitMEX oznámil ukončenie prevádzky, bola proti burze podaná aj hromadná žaloba na federálnom súde v New Yorku. Žalobcovia tvrdia, že platforma v minulosti zámerne nastavila systém nútených likvidácií tak, aby z neho sama profitovala.
- Podľa žaloby prišli dvaja hlavní žalobcovia spolu o viac ako 622 BTC. Požadujú vrátenie údajne neoprávnene zadržaných bitcoinov aj finančné odškodnenie.
- BitMEX všetky obvinenia odmieta a žalobu označuje za nepodloženú. Podľa spoločnosti ide o ďalší zo série podobných prípadov, v ktorých sa v minulosti úspešne obhájila.
- Po oznámení ukončenia činnosti sa úžitkový token BMEX prepadol približne o 90 %, čo odráža prudké zhoršenie dôvery investorov.
Poolin vyhlásil bankrot
- Ďalšia negatívna správa prišla z oblasti ťažby Bitcoinu. Singapurská spoločnosť Poolin a dve jej americké dcérske firmy požiadali v Spojených štátoch o ochranu pred veriteľmi podľa Chapter 11.
- Podľa súdnych dokumentov dosahujú záväzky spoločnosti 100 až 500 miliónov USD, zatiaľ čo hodnota jej aktív predstavuje iba 1 až 10 miliónov USD.
- Firma sa zároveň usiluje o predaj dvoch ťažobných areálov v Texase za približne 52 miliónov USD. Transakcia však bude ešte podliehať súdnej aukcii.
- Poolin bol v roku 2019 najväčším bitcoinovým ťažobným poolom na svete. Dnes mu podľa dostupných údajov patrí iba približne 0,2 % celkového hashratu bitcoinovej siete.
Ťažiari hľadajú budúcnosť v umelej inteligencii
- Rastúce ceny elektriny a vyššia konkurencia nútia ťažiarov hľadať nové zdroje príjmov. Čoraz viac spoločností preto využíva svoju energetickú infraštruktúru na prevádzku dátových centier zameraných na umelú inteligenciu a vysokovýkonné výpočty (HPC).
- V posledných týždňoch oznámili významné AI projekty napríklad spoločnosti Hut 8, IREN a MARA Holdings, ktoré rozširujú svoje aktivity mimo samotnej ťažby Bitcoinu.
- Tento trend naznačuje, že časť ťažobného sektora sa postupne transformuje na poskytovateľov výpočtovej infraštruktúry pre rýchlo rastúce odvetvie AI.
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