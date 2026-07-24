Kakaová veľmoc plánuje návrat 🍫 Indonézia investuje do obnovy plantáží ⚠️

Indonézia sa snaží obnoviť domácu produkciu kakaa, ktorá v posledných rokoch výrazne zaostáva za najväčšími svetovými producentmi. Krajina pritom kedysi patrila medzi troch najväčších pestovateľov kakaa na svete. Dlhodobý nedostatok investícií, starnutie stromov a šírenie škodcov však postupne znížili úrodu a zvýšili závislosť spracovateľov od dovozu.
V Indonézii v súčasnosti pôsobí 11 spracovateľských závodov, ktoré dokážu ročne spracovať viac ako 750 000 ton kakaových bôbov. Pre nedostatok domácej suroviny však využívajú iba približne 60 % svojej kapacity. Obmedzená dostupnosť kakaových bôbov sa preto stala jednou z hlavných tém Indonézskej kakaovej konferencie v Yogyakarte.
Vláda preto nedávno zaviedla exportný poplatok na kakao, ktorého výnos má financovať obnovu plantáží, kvalitnejšie sadenice a programy na zvýšenie produktivity. Inšpiráciou je model použitý pri rozvoji indonézskeho odvetvia palmového oleja. Podľa predstaviteľov sektora by sa krajina nemala zameriavať na rozširovanie výmery plantáží, ale predovšetkým na zvyšovanie výnosov na existujúcich farmách.
Produkcia klesala, dovoz naopak rástol
Indonézska úroda kakaa sa počas poslednej dekády znižovala v priemere približne o 5 % ročne, zatiaľ čo dovoz kakaových bôbov vzrástol približne o 50 %. Väčšinu produkcie zabezpečujú drobní farmári na ostrove Sulawesi, ktorí zápasia so starnúcimi stromami, chorobami a obmedzeným prístupom ku kapitálu.
Rozloha kakaových plantáží sa navyše zmenšila z viac ako 1,7 milióna hektárov na približne 1,37 milióna hektárov. Časť pestovateľov prešla na iné plodiny, napríklad ryžu alebo palmový olej, ktoré im ponúkali atraktívnejšie a stabilnejšie výnosy.
V posledných dvoch rokoch sa však objavili prvé známky zlepšenia. Produkcia podľa dostupných údajov vzrástla z približne 160 000 ton na približne 200 000 ton v sezóne 2024/2025. Výsledok je však stále výrazne pod úrovňou domácej spracovateľskej kapacity.
Odhaduje sa, že bude potrebné postupne nahradiť približne 200 000 až 300 000 hektárov starých kakaovníkov. Ďalší približne 1 milión hektárov by mohol dosahovať výrazne vyššie výnosy vďaka lepšiemu riadeniu fariem, kvalitnejším sadeniciam, efektívnejšiemu hnojeniu a účinnejšej ochrane proti chorobám.
Obnova kakaovníkov potrvá niekoľko rokov
Obnova produkcie nebude rýchla. Kakaovníky zvyčajne potrebujú približne 2 roky, kým začnú rodiť prvé plody, a až 8 rokov, kým dosiahnu maximálnu produktivitu. Kompletná obnova plantáží preto bude musieť prebiehať postupne, aby farmári počas prechodného obdobia neprišli o všetky príjmy.
Práve preto zástupcovia odvetvia odporúčajú najskôr zvýšiť produktivitu existujúcich plantáží. Rozširovanie poľnohospodárskej pôdy by bolo nákladnejšie a výsledky by prinieslo až s výrazným oneskorením.
Pre svetový trh môže byť vyššia indonézska produkcia významná najmä v období, keď ponuka kakaa zostáva citlivá na počasie v západnej Afrike. Ceny kakaových futures v roku 2024 vystúpili na rekordné úrovne pre nedostatok ponuky, následne však stratili viac ako polovicu svojich ziskov. Ak by sa dopyt opäť zotavil a klimatický jav El Niño poškodil úrodu v Afrike, trh by sa v sezóne 2026/2027 mohol opäť dostať do deficitu.
Graf svetovej produkcie kakaa
Zdroj: Bloomberg
Graf ukazuje, že Indonézia s produkciou približne 200 000 ton výrazne zaostáva za najväčšími svetovými producentmi. Dominantné postavenie si drží Pobrežie Slonoviny s produkciou približne 2 milióny ton, teda približne desaťnásobkom indonézskej produkcie. Nasleduje Ghana s približne 600 000 tonami a Ekvádor s 570 000 tonami.
Vyššiu produkciu ako Indonézia vykazujú aj Nigéria s približne 330 000 tonami a Kamerun s približne 310 000 tonami. Graf potvrdzuje, že Indonézia má k návratu medzi svetovú špičku ešte ďaleko. Zároveň však ukazuje značný priestor na rast, keďže krajina disponuje rozsiahlou spracovateľskou infraštruktúrou aj veľkou výmerou existujúcich plantáží, ktorých produktivitu možno zvýšiť bez výrazného rozširovania poľnohospodárskej pôdy.
Vyššia pridaná hodnota namiesto samotného vývozu bôbov
Dlhodobým cieľom Indonézie nie je iba zvýšiť produkciu surových kakaových bôbov. Krajina disponuje približne polovicou spracovateľskej kapacity kakaa v celej Ázii, a preto chce väčšiu časť produkcie premieňať na výrobky s vyššou pridanou hodnotou, ako sú kakaové maslo, kakaový prášok alebo čokoláda.
Silnejšia domáca úroda by umožnila továrňam fungovať bližšie k plnej kapacite, znížila by potrebu dovozu a podporila export spracovaných produktov. Tento trend je viditeľný aj v segmente remeselnej čokolády. Počet miestnych výrobcov vzrástol z 31 v roku 2023 na súčasných 60 spoločností, čo odráža rastúci dopyt po produktoch s jasným pôvodom a dôrazom na udržateľnosť.
Pre globálny trh by oživenie indonézskej produkcie mohlo postupne zmierniť tlak na dodávky kakaových bôbov. Vzhľadom na dlhý rastový cyklus kakaovníkov však nemožno očakávať rýchly dopad. Výsledky vládnych programov sa pravdepodobne prejavia až v horizonte niekoľkých rokov.
Graf kakaa (COCOA, D1)
Zdroj: xStation5
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