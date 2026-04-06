Blíži sa ďalšia finančná kríza? 🚨

- Sektor private credit čelí rastúcim výberom investorov a slabším výnosom.
- Riziko zvyšujú aj možné dopady AI na firmy financované týmito úvermi.
- Celý trh má hodnotu približne 3,5 bilióna USD, takže prípadné problémy by mohli byť významné.
- Najväčšie obavy sa týkajú poisťovní, cez ktoré by sa straty mohli preniesť do širšej ekonomiky.
Trh so súkromnými úvermi začína vykazovať čoraz viac varovných signálov. Segment, ktorý po finančnej kríze v roku 2008 výrazne vzrástol vďaka dopytu firiem po rýchlom a flexibilnom financovaní, sa teraz dostáva pod tlak pre slabšie výnosy, vyššiu konkurenciu a obavy z dopadov umelej inteligencie na firmy financované týmito úvermi. Zatiaľ nejde o plnohodnotnú finančnú krízu, no napätie v sektore zreteľne rastie.
Jedným z hlavných problémov sú rastúce žiadosti investorov o výber peňazí z fondov typu BDC. Niektoré veľké spoločnosti, vrátane Blue Owl, už hlásia rekordný objem žiadostí o odkúpenie a pristupujú k obmedzeniu výberov. Podobné kroky už skôr zaviedli aj ďalší významní hráči, ako Ares, Apollo, Blackstone alebo KKR. Samotné firmy to zatiaľ opisujú skôr ako obdobie precenenia a prispôsobenia trhu než ako začiatok systémovej krízy.
Pod povrchom sa však objavujú aj ďalšie slabiny. Náklady fondov na bankové financovanie rastú, zatiaľ čo predtým veľmi atraktívne dvojciferné výnosy zo súkromných pôžičiek postupne klesajú. Zároveň sa objavujú čoraz väčšie obavy, že práve sektor softvéru, ktorý je so súkromnými úvermi silne prepojený, môže byť výrazne zasiahnutý zmenami súvisiacimi s AI. To zvyšuje riziko strát a precenenia aktív, ktorých skutočná hodnota nie je na trhu taká priehľadná ako pri verejne obchodovaných nástrojoch.
Súkromné úvery už dnes nepredstavujú okrajovú časť finančného trhu. Odhady hovoria o veľkosti celého odvetvia okolo 3,5 bilióna USD. Samotné fondy BDC držia viac než pol bilióna USD v súkromných aktívach. Niektoré verejne obchodované spoločnosti z tohto segmentu sa už tento rok prepadli a obchodujú sa približne s 20 % diskontom voči čistej hodnote aktív. To ukazuje, že investori začínajú do cien premietať vyššie riziko.
Osobitnú pozornosť si zaslúži úloha poisťovní. Práve tie môžu byť v prípade väčších problémov jedným z hlavných kanálov nákazy. Private credit tvorí približne 35 % investícií amerických poisťovní a významný podiel má aj pri britských inštitúciách. Ak by straty v tomto segmente začali narúšať ich solventnosť, pravdepodobne by nešlo o rýchly kolaps ako v roku 2008, ale skôr o pomalé oslabovanie hodnoty úspor a dôchodkového zabezpečenia.
Celkovo tak platí, že sektor súkromných úverov zatiaľ nemusí stáť na prahu okamžitej katastrofy, no riziká sa postupne vršia. Najväčšou hrozbou nie je len samotný rast defaultov, ale aj to, že skutočný rozsah problémov môže byť pre nízku transparentnosť dlho skrytý. Práve to robí z private creditu oblasť, ktorú budú investori aj regulátori v nasledujúcich mesiacoch veľmi pozorne sledovať.
