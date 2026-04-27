BP sa počas iránskej vojny stáva najsilnejšou akciou medzi ropnými gigantmi 🥇

- BP od začiatku iránskej vojny vzrástla približne o 20 %, zatiaľ čo Exxon klesol asi o 2 %.
- BP ťaží z drahej ropy, silného tradingu a nižšieho dopadu výpadkov produkcie.
- Exxon má výraznú expozíciu voči Perzskému zálivu a problémom okolo Hormuzského prielivu.
- Kľúčové pre BP bude zníženie dlhu a obnovenie dôvery investorov.
Akcie spoločnosti BP výrazne posilnili a počas iránskej vojny sa stali jedným z najlepších titulov medzi veľkými ropnými firmami. Zatiaľ čo BP od začiatku konfliktu vzrástla približne o 20 %, akcie Exxonu naopak oslabili asi o 2 %. Pre BP ide o dôležitý obrat, pretože v posledných rokoch patrila medzi najslabších hráčov v sektore.
Hlavným dôvodom lepšej výkonnosti BP sú vysoké ceny ropy a silné výsledky z obchodovania s komoditami. Ropa počas osem týždňov trvajúceho konfliktu vzrástla o viac než 45 % a dostala sa nad hranicu 100 USD za barel. BP zároveň uviedla, že očakáva výnimočné výsledky z tradingu, čo jej dáva výhodu oproti americkým konkurentom.
Európske ropné spoločnosti, ako BP, Shell alebo TotalEnergies, majú vo všeobecnosti väčšie obchodné divízie než americkí rivali. Vďaka tomu môžu lepšie ťažiť z prudkých cenových výkyvov na trhu. Exxon a Chevron sú v tradingu opatrnejší a deriváty využívajú skôr na obmedzenie rizika, čo im v súčasnom prostredí prináša účtovné straty z precenenia.
Exxon naopak dopláca na vysokú expozíciu voči Perzskému zálivu. Približne pätina jeho globálnej produkcie je podľa uvedených informácií zasiahnutá obmedzeniami okolo Hormuzského prielivu. Situáciu ďalej komplikuje poškodenie rozsiahleho LNG komplexu, v ktorom má Exxon podiel. Opravy by mohli trvať aj niekoľko rokov.
Pre BP prichádza súčasné zlepšenie v kľúčovom okamihu. Firma má za sebou zložité obdobie po stratégii z roku 2020, keď výrazne stavila na nízkouhlíkové projekty a postupný ústup od fosílnych palív. Tento smer však investorom nepriniesol očakávané výsledky a zadlženie spoločnosti vzrástlo. Nová šéfka Meg O’Neill preto teraz smeruje firmu späť k rope a plynu.
Analytici očakávajú, že BP využije dodatočné hotovostné toky predovšetkým na zníženie dlhu, nie na rýchle obnovenie spätného odkupu akcií. To by mohlo firme poskytnúť väčšiu finančnú flexibilitu pre budúci rozvoj ťažby a prieskumu. BP zároveň získala povolenie pre nový projekt v Mexickom zálive a rozširuje aktivity v Namíbii, ktorá patrí medzi atraktívne oblasti pre nové ropné objavy.
Napriek tomu zostáva otázkou, či si BP dokáže lepšiu výkonnosť udržať aj dlhodobo. Vyššie ceny ropy jej teraz jednoznačne pomáhajú, ale investori budú chcieť vidieť najmä stabilnejšiu bilanciu, jasnejšiu stratégiu a dôkaz, že obrat nie je len krátkodobým efektom geopolitickej krízy.
Graf BP.UK (D1)
Akcie BP sa po výraznom rastovom trende držia vo fáze konsolidácie a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 5,71 GBP. Cena zostáva nad EMA 50 na hodnote 5,3980 GBP aj nad SMA 100 na úrovni 4,8927 GBP, čo potvrdzuje, že širšie technické nastavenie zostáva stále býčie. Po prudkom raste z marca však trh zatiaľ nedokáže nadviazať na predchádzajúce maximá a pohybuje sa skôr do strany. RSI sa nachádza na hodnote 54,9, teda v neutrálnom pásme. To naznačuje, že akcie nie sú prekúpené, ale zároveň momentálne chýba silnejší nákupný impulz.
Kľúčovou rezistenciou zostáva oblasť okolo 5,95 GBP, kde sa nachádzajú predchádzajúce lokálne maximá. Ak sa kupcom podarí túto zónu preraziť, môže sa otvoriť priestor na ďalší rast nad hranicu 6,00 GBP. Naopak najbližšia podpora leží pri EMA 50 v blízkosti 5,40 GBP, ktorá v posledných dňoch pomohla zastaviť korekciu. Jej prelomenie by mohlo zvýšiť riziko poklesu smerom k pásmu 5,20 GBP.
Zdroj: xStation5
