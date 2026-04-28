BP zarába na chaose: Vojna s Iránom vystrelila zisky z obchodovania s ropou 🛢️

- Upravený čistý zisk BP vzrástol na 3,2 miliardy USD, výrazne nad očakávaniami trhu.
- Najväčším ťahúňom bolo obchodovanie s ropou, ktorému pomohla volatilita po vypuknutí vojny s Iránom.
- Produkcia v Mexickom zálive a amerických bridlicových oblastiach pomohla kompenzovať výpadky na Blízkom východe.
- Slabším bodom je rast čistého dlhu o 14 % na 25,3 miliardy USD, čo zostáva dôležitým rizikom pre ďalšie obdobie.
- Upravený čistý zisk BP vzrástol na 3,2 miliardy USD, výrazne nad očakávaniami trhu.
- Najväčším ťahúňom bolo obchodovanie s ropou, ktorému pomohla volatilita po vypuknutí vojny s Iránom.
- Produkcia v Mexickom zálive a amerických bridlicových oblastiach pomohla kompenzovať výpadky na Blízkom východe.
- Slabším bodom je rast čistého dlhu o 14 % na 25,3 miliardy USD, čo zostáva dôležitým rizikom pre ďalšie obdobie.
Britská energetická spoločnosť BP zaznamenala v prvom štvrťroku výrazný rast zisku, keď jej pomohli prudké výkyvy na energetických trhoch vyvolané vojnou s Iránom. Rastúce ceny ropy a mimoriadna trhová volatilita vytvorili ideálne podmienky pre obchodnú divíziu, ktorá ťažila z pohybu cien aj narušených dodávateľských tokov.
Upravený čistý zisk BP sa medziročne viac než zdvojnásobil na 3,2 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali približne 2,64 miliardy USD. Výsledky tak výrazne prekonali trhové odhady a ukázali, že firma dokázala z geopolitického napätia vyťažiť maximum. Zároveň však vzrástol aj čistý dlh, čo zostáva dôležitým rizikovým bodom pre investorov.
Hlavným ťahúňom výsledkov bolo mimoriadne silné obchodovanie s ropou. BP už skôr naznačila, že výkonnosť jej tradingovej divízie bola výnimočná, čo sa teraz potvrdilo aj vo výsledkoch. Obchodníci BP pracujú nielen s ropou z vlastných aktív, ale aj s nákladmi tretích strán po celom svete. Práve v období narušených dodávok, prudkého rastu cien a neistoty na trhoch majú komoditní obchodníci priestor dosahovať nadštandardné marže.
Podobné prostredie teraz nahráva aj veľkým obchodným domom, ako sú Vitol alebo Trafigura. Vojna na Blízkom východe spôsobila bezprecedentné narušenie energetických tokov a zvýšila rizikovú prémiu v cenách ropy. Len v marci, teda v prvom mesiaci konfliktu, futures na ropu Brent vzrástli o 43 %, čo výrazne podporilo zisky firiem schopných pružne reagovať na zmeny v dodávkach a cenách.
BP navyše ťažila z toho, že má v regióne Blízkeho východu relatívne menšiu výrobnú základňu než niektorí konkurenti. Vďaka tomu nebola tak silno zasiahnutá obmedzením produkcie v oblasti. Výpadky z Blízkeho východu sa firme podarilo čiastočne kompenzovať silnou produkciou v Mexickom zálive a v amerických bridlicových aktívach.
Silné výsledky prichádzajú v dôležitom okamihu pre novú generálnu riaditeľku Meg O’Neill. Tá sa ujíma vedenia v čase, keď BP potrebuje znížiť zadlženie, zjednodušiť firemnú štruktúru a postupne obmedziť neúspešné stávky na nízkouhlíkové projekty. Vyššie zisky jej tak dávajú určitý priestor na manévrovanie, zároveň však nezakrývajú štrukturálne výzvy, pred ktorými spoločnosť stojí.
Napätie je viditeľné aj medzi akcionármi. Krátko po nástupe O’Neill čelila BP na valnom zhromaždení odporu časti investorov po tom, čo spoločnosť zablokovala návrhy holandskej klimatickej skupiny Follow This. To ukazuje, že firma zostáva pod tlakom nielen pre dlh a stratégiu, ale aj pre otázku budúceho smerovania medzi fosílnymi palivami a nízkouhlíkovými aktivitami.
Negatívnym bodom výsledkov je rast čistého dlhu, ktorý sa v prvom štvrťroku zvýšil približne o 14 % na 25,3 miliardy USD. To môže byť pre investorov varovaním, pretože vyššie zadlženie obmedzuje priestor na spätné odkupy akcií, dividendy aj ďalšie investície. Napriek tomu súčasné výsledky ukazujú, že BP dokáže v období ropnej krízy generovať veľmi silné cash flow.
Z investičného pohľadu je BP teraz typickým príkladom energetickej spoločnosti, ktorá krátkodobo výrazne ťaží z geopolitického napätia a vysokých cien ropy. Silné obchodné výsledky a stabilná produkcia mimo Blízkeho východu podporujú pozitívny výhľad, ale rastúci čistý dlh a strategická neistota okolo nízkouhlíkových projektov zostávajú faktormi, ktoré môžu brzdiť ocenenie akcií.
Graf BP.UK (D1)
Akcie BP sa aktuálne obchodujú okolo úrovne 5,89 GBP. Cena sa nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na úrovni 5,42 GBP aj nad SMA 100 na úrovni 4,91 GBP, čo potvrdzuje stále pozitívne technické nastavenie. Rast od januárových miním bol veľmi výrazný a akcie sa teraz znovu približujú k oblasti predchádzajúcich maxím. Dôležitou technickou úrovňou je teraz rezistencia okolo 5,89–5,95 GBP, kde cena aktuálne testuje hornú časť predchádzajúceho pásma. Ak by sa akciám podarilo túto oblasť preraziť, mohol by sa otvoriť priestor na pokračovanie rastu smerom k psychologickej hranici 6,00 GBP a následne vyššie.
Zdroj: xStation5
