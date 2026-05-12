BREAKING: Americký CPI v súlade s očakávaniami!

Spotrebiteľská inflácia (CPI) – USA
- Inflácia CPI (m/m): skutočnosť 0,6 %, očakávanie 0,6 %; predchádzajúca 0,9 %
- Jadrová inflácia CPI (m/m): skutočnosť 0,4 %, očakávanie 0,4 %; predchádzajúca 0,2 %
- Inflácia CPI (r/r): skutočnosť 3,8 %, očakávanie 3,7 %; predchádzajúca 3,3 %
- Jadrová inflácia CPI (r/r): skutočnosť 2,8 %, očakávanie 2,7 %; predchádzajúca 2,6 %
Prečo sú tieto dáta dôležité?
Spotrebiteľská inflácia CPI je najdôležitejším ukazovateľom, ktorý meria tempo rastu cien tovarov a služieb z pohľadu spotrebiteľa. Ukazuje, ako sa menia životné náklady domácností, a slúži ako kľúčový referenčný bod pre menovú politiku Federal Reserve (Fed).
Vyššia než očakávaná hodnota CPI naznačuje pretrvávajúci inflačný tlak v ekonomike. To môže zvýšiť pravdepodobnosť, že úrokové sadzby zostanú dlhšie na vyšších úrovniach, prípadne že dôjde k ďalšiemu sprísneniu menovej politiky. Naopak slabšie dáta môžu podporiť očakávania znižovania úrokových sadzieb a holubičí postoj Fedu.
Mimoriadne dôležitá je jadrová inflácia CPI, ktorá vylučuje najvolatilnejšie zložky, ako sú potraviny a energie. Poskytuje tak jasnejší obraz dlhodobých inflačných trendov a centrálna banka ju pozorne sleduje.
Report CPI má zásadný dopad na finančné trhy. Vyššia inflácia zvyčajne podporuje americký dolár a tlačí výnosy amerických štátnych dlhopisov vyššie, pretože investori očakávajú reštriktívnejšiu politiku Fedu. Naopak nižšia než očakávaná inflácia môže oslabiť dolár, podporiť akciové trhy a zvýšiť očakávania budúceho znižovania sadzieb.
