BREAKING: Americký spotrebiteľ zostáva silný. Dolár po maloobchodných tržbách vyzerá silno

Ako ukazujú najnovšie dáta zverejnené v USA v rámci reportu o maloobchodných tržbách, máj priniesol výrazné pozitívne prekvapenie. To prišlo ešte pred začiatkom majstrovstiev sveta, ktoré zvyčajne pozitívne ovplyvňujú spotrebu. Americký spotrebiteľ tak ukazuje, že ho neodrádza ani vyhliadka na jastrabejšiu menovú politiku, čo vyvolalo okamžitú reakciu na finančných trhoch.
Kľúčové dáta:
- Hlavný údaj: Maloobchodné tržby v máji vzrástli o 0,9 % m/m, jasne nad trhovým konsenzom +0,5 %.
- Kontrolná skupina: Ukazovateľ, ktorý priamo vstupuje do výpočtu HDP USA a nezahŕňa položky ako autá a palivá, vzrástol o 0,7 % m/m oproti očakávaným +0,4 %.
- Bez dopravy: Tržby bez automobilov vyskočili o 0,8 % m/m. Prognóza bola +0,5 %.
- Revízia: Predchádzajúci aprílový údaj bol mierne revidovaný smerom nadol z +0,5 % na +0,4 %.
- Medziročne (r/r): V porovnaní s májom minulého roka maloobchodné tržby vzrástli až o 6,9 %.
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Komentár k dátam: Silný spotrebiteľ, Fed a geopolitika opäť podporujú dolár
Americký spotrebiteľ nemá v úmysle spomaliť. Májový report je jednoznačnou ukážkou sily domáceho dopytu v USA. Predchádzajúce obavy, že vyššia inflácia začne reálne tlačiť na peňaženky Američanov, boli na chvíľu odsunuté do úzadia. Najdôležitejšie je, že taký silný výsledok kontrolnej skupiny (+0,7 %) dokazuje, že rast nie je len ilúziou spôsobenou vyššími cenami na čerpacích staniciach, ale odráža skutočnú a zdravú nákupnú aktivitu. Bank of America na základe interných dát z platobných kariet svojich klientov tento rast presne predpovedala a spotrebitelia skutočne vyrazili nakupovať.
Dolár napína svaly pred rozhodnutím FOMC. Takéto silné ekonomické dáta sú priamym a výrazným palivom pre dolár (USD). Zverejnenie prichádza v kľúčový moment, tesne pred nadchádzajúcim rozhodnutím FOMC o úrokových sadzbách. Trh okamžite dostal jasný signál: ak sa ekonomike darí a spotrebiteľ zostáva silný, Fed nemá absolútne žiadny dôvod ponáhľať sa so znižovaním úrokových sadzieb. Trh dnes ocenil zvýšenú pravdepodobnosť rastu sadzieb v decembri na viac než 80 %. Kľúčovou otázkou však zostáva tón, ktorý ponúkne nový šéf Fed Kevin Warsh.
Tieň Iránu a Trumpove hrozby. Sila dolára však nevyplýva iba zo silnej ekonomiky a pevných fundamentov HDP. Druhým mimoriadne dôležitým faktorom podporujúcim USD je geopolitická riziková prémia, ktorá sa vracia na trhy. Atmosféru okolo dohody s Iránom vyostrujú najnovšie výroky Donalda Trumpa, ktorý opäť začal otvorene hroziť vojenskými útokmi a ukončením existujúcich dohôd.
Tvárou v tvár takej hlbokej neistote na Blízkom východe investori po celom svete utekajú do bezpečných prístavov, kde dolár zostáva nesporným lídrom. Kombinácia vynikajúcich makroekonomických dát a geopolitickej nervozity vytvára ideálne podmienky pre ďalšie zisky USD v najbližších dňoch.
EURUSD sa pred rozhodnutím Fed a vzhľadom na zvýšené geopolitické riziko vracia pod úroveň 1,16.
Zdroj: xStation5
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