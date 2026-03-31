BREAKING: Americký trh práce sa ochladzuje, zatiaľ čo spotrebiteľská dôvera prekonáva očakávania

US JOLTS voľné pracovné miesta (február): 6,882 mil. (odhad 6,890 mil.; predchádzajúci 6,946 mil.)
- Miera voľných pracovných miest: 4,2 % (predchádzajúci 4,2 %; predchádzajúca revízia 4,4 %)
- Počet dobrovoľných odchodov: 2,974 mil. (predchádzajúci 3,137 mil.; predchádzajúca revízia 3,131 mil.)
- Miera dobrovoľných odchodov: 1,9 % (predchádzajúci 2,0 %)
- Počet prepúšťaní: 1,721 mil. (predchádzajúci 1,631 mil.; predchádzajúca revízia 1,660 mil.)
- Miera prepúšťania: 1,1 % (predchádzajúci 1,0 %)
US CB spotrebiteľská dôvera (marec): 91,8 (odhad 87,9; predchádzajúci 91,2)
Utorkové dáta z USA priniesli zmiešané signály z trhu práce aj zo spotrebiteľského sentimentu. Počet voľných pracovných miest v rámci JOLTS za február dosiahol 6,882 milióna, teda mierne pod odhadom 6,890 milióna a výrazne pod revidovanou januárovou hodnotou 7,24 milióna. Ide o jasný signál postupného ochladzovania dopytu po pracovnej sile. Na druhej strane marcový index spotrebiteľskej dôvery Conference Board pozitívne prekvapil, keď dosiahol 91,8 bodu oproti očakávaniu 87,9 a predchádzajúcej hodnote 91,0. Dáta JOLTS potvrdzujú pokračujúci trend normalizácie na trhu práce po prehriatí z obdobia po pandémii, hoci počet voľných pracovných miest zostáva z historického pohľadu stále zvýšený. Trhy tieto dáta pozorne sledujú na pozadí blížiaceho sa zasadnutia Fedu a rastúceho geopolitického napätia okolo Hormuzského prielivu, ktoré môže výrazne ovplyvniť ceny energií aj globálny rizikový sentiment.
