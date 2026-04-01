BREAKING: ISM ukazuje pokračujúcu expanziu, ale inflačné tlaky prudko rastú

Hlavný index na úrovni 52,7 bodu (oproti očakávaniu 52,5 a predchádzajúcej hodnote 52,4) znamená tretí mesiac expanzie za sebou. Vnútorné detaily reportu však trhové nadšenie tlmia.
- Inflačný šok (Prices Paid: 78,3 vs. 73,0): To je kľúčové posolstvo celého reportu. Náklady na vstupy rastú najrýchlejším tempom od polovice roka 2022. Takto silné cenové tlaky, súvisiace okrem iného s komoditami a clami, predstavujú pre Fed výrazný varovný signál a odsúvajú výhlaď možného zníženia sadzieb. Trh pritom pre tento rok stále započítava len 20–30 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb.
- Pokračujúce oživenie (hlavný PMI: 52,7): Výroba sa definitívne posunula za útlm z roku 2025. Odolnosť americkej ekonomiky dáva Fedu väčší priestor na udržanie reštriktívnej menovej politiky.
- Slabnúce momentum dopytu (nové objednávky: 53,5): Objednávky síce ďalej rastú, ale tempo rastu sa spomalilo oproti februárovým 55,8 bodu. To naznačuje, že počiatočná vlna novoročného optimizmu a dopĺňania zásob začína slabnúť.
- Slabý dopyt po pracovnej sile (zamestnanosť: 48,7): Napriek rastúcej výrobe zostáva sektor v oblasti náboru v pásme kontrakcie, keďže hodnota zostáva pod hranicou 50 bodov. Firmy sa môžu presúvať smerom k automatizácii alebo obmedzovať náklady na pracovnú silu, aby kompenzovali prudko rastúce ceny materiálov.
Tento report vyznieva jednoznačne jastrabím tónom, najmä z pohľadu inflácie. Kombinácia robustného rastu a prudkého skoku vstupných nákladov by mala podporovať americký dolár a výnosy štátnych dlhopisov, zatiaľ čo na valuácie technologických spoločností (US100) môže pôsobiť negatívne. Scenár vyšších sadzieb na dlhšie obdobie sa práve stal ešte pravdepodobnejším.
EURUSD však reaguje na nádej, že konflikt na Blízkom východe sa čoskoro skončí. Klesajúca miera rizika je pre americký dolár negatívna a EURUSD sa opäť dostáva nad úroveň 1,16, keď preráža nad klesajúcu trendovú líniu.
