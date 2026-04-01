BREAKING: PMI eurozóny je silnejší, než sa očakávalo 📈 EURUSD posilňuje

PMI vo výrobe – Európa | marec 2026
- Eurozóna: 51,6 (odhad: 51,4; predchádzajúci: 51,4)
- Nemecko: 52,2 (odhad: 51,7; predchádzajúci: 51,7)
- Taliansko: 51,3 (odhad: 50,9; predchádzajúci: 50,6)
- Francúzsko: 50,0 (odhad: 50,2; predchádzajúci: 50,2)
- Švajčiarsko: 53,3 (odhad: 47,0; predchádzajúci: 47,4)
- Španielsko: 48,7 (odhad: 50,4; predchádzajúci: 50,0)
- Švédsko: 56,3 (predchádzajúci: 56,1)
- Poľsko: 48,7 (odhad: 47,2; predchádzajúci: 47,1)
Marcové dáta PMI z európskeho spracovateľského priemyslu priniesli prevažne pozitívne prekvapenia, hoci celkový obraz zostáva zmiešaný. Eurozóna ako celok zaznamenala hodnotu 51,6, teda nad očakávaniami aj nad úrovňou z predchádzajúceho mesiaca, čo signalizuje pokračujúci rast vo výrobnom sektore. Najvýraznejším prekvapením bolo Švajčiarsko, kde index dosiahol 53,3 oproti očakávaným 47,0. Ide o jednu z najväčších pozitívnych odchýlok od konsenzu za dlhé obdobie. Nemecko potvrdzuje svoju úlohu motora európskeho priemyslu, keď dosiahlo 52,2 a jasne prekonalo odhady. To naznačuje, že najväčšia ekonomika regiónu sa dostáva z dlhšieho obdobia slabosti.
Naopak Španielsko sklamalo poklesom pod hranicu 50 na 48,7 oproti očakávaným 50,4, čo ukazuje na kontrakciu výrobnej aktivity po mesiaci rastu. Poľsko zaznamenalo mierne zlepšenie na 48,7 a prekonalo očakávania (47,2), no naďalej zostáva v pásme kontrakcie. Ide tak o ďalší mesiac pod hranicou 50. Celkovo majú dáta pre euro mierne pozitívny tón, hoci výrazná divergencia medzi jadrovými ekonomikami a perifériou môže ECB sťažiť jednotné hodnotenie stavu ekonomiky eurozóny.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
