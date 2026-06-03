Broadcom po obrovskej rally čaká zásadný test výsledkov 💰

Akcie spoločnosti Broadcom zažili mimoriadne silné obdobie. Počas iba štyroch obchodných seáns pridali na trhovej hodnote viac než 280 miliárd USD. Teraz však prichádza kľúčový moment, keďže firma po závere obchodovania zverejní hospodárske výsledky a investori budú sledovať, či aktuálna rally stále stojí na pevných základoch.
Rast Broadcomu je súčasťou širšej eufórie okolo polovodičových spoločností, ktoré ťažia z masívnych investícií do umelej inteligencie. Veľkí technologickí hráči ako Amazon, Meta, Alphabet a Microsoft majú tento rok do kapitálových výdavkov investovať až 725 miliárd USD. Práve tieto výdavky podporujú dopyt po čipoch, sieťovej infraštruktúre a ďalších technológiách potrebných na budovanie AI dátových centier.
Broadcom sa zároveň zotavuje po slabšom období. Od začiatku decembra do konca marca akcie odpísali 23 %, ale od svojho tohtoročného dna z 30. marca už vzrástli o 64 %. Vďaka tomu sa firma stala tretím najväčším bodovým ťahúňom rastu indexu S&P 500, hneď za spoločnosťami Nvidia a Apple.
Celý polovodičový sektor tento rok zažíva historicky silný rast. Philadelphia Semiconductor Index posilnil o 94 %, čo ho stavia na cestu k najlepšiemu roku od 1999. Investori tak naďalej vsádzajú na to, že súčasný investičný cyklus okolo AI bude dlhší a silnejší než predchádzajúce technologické vlny.
Práve tu sa však začínajú objavovať prvé pochybnosti. Čipové spoločnosti sú tradične cyklické a obdobia prudkého rastu často striedajú fázy spomalenia. Niektorí investori preto upozorňujú, že aj keď je dlhodobý príbeh umelej inteligencie silný, nemusí sa naplniť tak rýchlo, ako trh aktuálne očakáva.
Dôležitým faktorom je aj Alphabet, ktorý patrí medzi významných zákazníkov Broadcomu a podľa údajov z dodávateľského reťazca tvorí takmer 13 % jeho tržieb. Alphabet nedávno oznámil plán získať 80 miliárd USD prostredníctvom akciových emisií, čo naznačuje, že výdavky na AI budú pokračovať. Zároveň to však vyvoláva otázku, ako dlho môžu technologické firmy takéto masívne investície udržať.
Analytici očakávajú, že Broadcom za fiškálny druhý štvrťrok vykáže rast tržieb o viac než 47 %, zatiaľ čo pred rokom tempo rastu dosiahlo 20 %. Čistý zisk by mal podľa odhadov vzrásť o 67 %. Očakávania sa navyše v posledných mesiacoch zvyšovali. Konsenzus pre zisk na akciu vo fiškálnom roku 2026 vzrástol za tri mesiace o 11 % a pre rok 2027 dokonca o 33 %.
Trh s opciami počíta s výrazným pohybom akcií po výsledkoch. Obchodníci oceňujú možnú reakciu o 7,8 % oboma smermi, čo je viac než priemerný pohyb Broadcomu po výsledkoch na úrovni 5,3 %. To ukazuje, že investori sa pripravujú na zvýšenú volatilitu.
Stávky proti víťazom AI tento rok príliš nevychádzali. Akcie firiem ako Intel, Micron, AMD alebo Texas Instruments po výsledkoch rástli, keďže ich čísla potvrdili pokračujúci dopyt. Podobne výrazne posilnili aj Dell Technologies a Hewlett Packard Enterprise, ktoré dodávajú vybavenie pre AI dátové centrá.
Pri Broadcome je však situácia citlivejšia, pretože rast môže byť blízko krátkodobého vrcholu. Firma má vo fiškálnom roku 2026 zvýšiť tržby o 62 %, v roku 2027 by tempo malo spomaliť na 58 % a v roku 2028 na 24 %. Podobný vývoj sa očakáva aj pri čistom zisku. Trh tak bude chcieť počuť nielen silné aktuálne čísla, ale aj presvedčivý výhľad do ďalších kvartálov.
Valuácia akcií už zároveň nie je nízka. Broadcom sa obchoduje približne za 32-násobok očakávaných ziskov na najbližších 12 mesiacov, zatiaľ čo jeho desaťročný priemer je okolo 18-násobku. Na porovnanie, širší polovodičový index sa obchoduje za 28-násobok a Nvidia za 22-násobok očakávaných ziskov.
Wall Street napriek tomu zostáva voči Broadcomu veľmi optimistická. Z 59 analytikov sledovaných Bloombergom ich 56 odporúča akcie kupovať a žiadny neodporúča predaj. Problémom je však priemerná cieľová cena 480,56 USD, zatiaľ čo akcie v utorok uzavreli na 481,57 USD. To znamená, že podľa konsenzu analytikov už trh veľkú časť pozitívneho scenára započítal.
Pre investorov tak nejde iba o otázku, či je Broadcom kvalitná firma. Kľúčové bude, či dokáže výsledkami a výhľadom prekonať veľmi vysoko nastavené očakávania. Po takom prudkom raste môže aj dobrý výsledok vyvolať vyberanie ziskov, ak nebude sprevádzaný ešte silnejším výhľadom.
Broadcom sa tak nachádza vo fáze, keď už nestačí iba potvrdiť, že dopyt po AI infraštruktúre zostáva vysoký. Trh bude hľadať dôkaz, že firma má stále ďalší priestor na prekvapenie. Ak výsledky ukážu iba naplnenie očakávaní, akcie môžu krátkodobo naraziť na tlak. Ak však manažment predstaví silnejší výhľad, Broadcom môže potvrdiť svoju rolu jedného z hlavných víťazov AI investičnej vlny.
Graf Broadcom (AVGO.US, D1)
Zdroj: xStation5
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