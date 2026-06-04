Broadcom prekonáva odhady, akcie napriek tomu klesajú takmer o 13 % ⚔️

Silné finančné výsledky ťahané AI
Broadcom vykázal veľmi silné výsledky za 2. štvrťrok fiškálneho roka 2026, ktoré potvrdili, že zostáva jedným z hlavných príjemcov boomu v oblasti AI infraštruktúry. Tržby spoločnosti vzrástli medziročne o 48 % na 22,19 mld. USD, mierne nad konsenzom, zatiaľ čo očistený zisk na akciu dosiahol 2,44 USD oproti očakávaniam 2,40 USD.
Strana cash flow vyzerala obzvlášť silno. Voľný peňažný tok vzrástol medziročne o 60 % na 10,26 mld. USD, čo zodpovedá až 46 % tržieb. Kľúčovým motorom rastu bol segment polovodičov, kde tržby vzrástli medziročne o 79 % na 15,0 mld. USD. To zahŕňa predaje AI čipov, ktoré sa zvýšili medziročne o 143 % na rekordných 10,8 mld. USD. Slabším bodom reportu bol segment infraštruktúrneho softvéru, ktorý vzrástol medziročne o 9 % na 7,18 mld. USD, ale skončil mierne pod neoficiálnymi zvýšenými očakávaniami trhu.
Broadcom v porovnaní s konkurentmi
V porovnaní s hlavnými polovodičovými spoločnosťami vyzerá Broadcom solídne, hoci nie je lídrom vo výnosoch od začiatku roka. Od začiatku roka akcie AVGO posilnili približne o 38 %, tento údaj však ešte nezahŕňa takmer 13 % pokles v poobchodnej fáze po zverejnení štvrťročných výsledkov. Na porovnanie, US100 vzrástol približne o 20 %.
Ocenenie Broadcomu zostáva náročné
Broadcom sa obchoduje s jasnou prémiou voči niektorým konkurentom. Ukazovateľ TTM P/E pri AVGO dosahuje približne 91x, čo je výrazne viac než v prípade Nvidie a Qualcommu. Výnimkou je tu AMD. To je dôležitý kontext pre reakciu po výsledkoch. Ani veľmi silný finančný report a vysoký výhlaď nemusia stačiť, ak trh už vopred započítal veľmi optimistický scenár.
Vedenie zdôrazňuje rekordný dopyt po AI čipoch
Komentár vedenia bol jasne optimistický, najmä v oblasti AI. CEO Hock Tan zdôraznil veľmi silný dopyt po zákazkových AI čipoch. Nové objednávky AI čipov v štvrťroku presiahli 30 mld. USD, výrazne nad skutočnými predajmi dodanými v danom období. Vedenie tiež upozornilo na vysokú hodnotu dodávok a výrobnej kapacity zabezpečenej až do roku 2028. Broadcom potvrdil strategické vzťahy s najväčšími technologickými klientmi vrátane Google, Anthropic, OpenAI a Meta, ako aj svoju účasť na platforme AI XPV, ktorej cieľom je financovať a nasadzovať rozsiahlu výpočtovú kapacitu pre AI laboratóriá.
Dôležitou súčasťou odkazu bol aj dôraz na to, že Broadcom nemá v úmysle konkurovať v segmente hotových serverových rackov. Namiesto toho sa zameriava na najšpecializovanejšiu a maržovo najatraktívnejšiu časť hodnotového reťazca: ASIC, XPU a sieťové riešenia.
Výhlaď zostáva silný, ale ocenenie neponecháva priestor na chyby
Výhlaď predstavený spoločnosťou zostáva veľmi silný, hoci reakcia trhu ukázala, že očakávania voči Broadcomu boli už extrémne vysoké. Pre 3. štvrťrok FY2026 spoločnosť očakáva tržby okolo 29,4 mld. USD, nad predchádzajúcim konsenzom, s očistenou prevádzkovou maržou okolo 67 %. Kľúčové predpoklady zahŕňajú:
- približne 20,5 mld. USD v tržbách z polovodičov,
- približne 16,0 mld. USD v tržbách z AI polovodičov, čo predstavuje rast o viac než 200 % y/y,
- približne 8,9 mld. USD v tržbách z infraštruktúrneho softvéru,
- udržanie ročného výhľadu tržieb z AI čipov pre FY2026 na úrovni 56 mld. USD a cieľa prekonať 100 mld. USD vo FY2027.
Napriek veľmi silným výsledkom akcie Broadcomu klesli v poobchodnej fáze takmer o 13 %. To možno interpretovať skôr ako výsledok vyberania ziskov a príliš vysokých očakávaní než ako zhoršenie fundamentov spoločnosti. Trh reagoval negatívne okrem iného na mierne sklamanie v softvérovom segmente, absenciu zvýšenia dlhodobého AI výhľadu pre FY2027 a jasné zníženie spätných odkupov akcií v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.
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