CarMax prekonal odhady tržieb, vyššie ceny jazdených áut ťahajú výsledky nahor 🚗

Spoločnosť CarMax v prvom štvrťroku prekonala očakávania analytikov v oblasti tržieb. Pomohli jej najmä vyššie ceny jazdených vozidiel a silnejší dopyt vo veľkoobchodnom segmente. Akcie firmy na správu reagovali pozitívne a v predobchodnej fáze rástli o viac než 5 %.
Tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 6,2 % na 8,01 miliardy USD, zatiaľ čo analytici podľa dát LSEG očakávali v priemere iba 7,4 miliardy USD. Výsledok tak ukazuje, že CarMax dokázal ťažiť z prostredia, v ktorom ceny vozidiel zostávajú zvýšené a časť zákazníkov môže pre drahšie nové autá viac zvažovať nákup jazdeného vozidla.
Priemerná cena jazdeného vozidla v danom štvrťroku medziročne vzrástla o 4,5 % na 27 288 USD. To podporilo celkové tržby, ale zároveň zostáva problémom dostupnosť pre zákazníkov. Trh s jazdenými vozidlami sa stále potýka s tým, že vyššie ceny a náklady na financovanie znižujú ochotu spotrebiteľov nakupovať.
Slabšou stránkou výsledkov boli marže. Hrubý zisk z maloobchodného predaja na jedno jazdené vozidlo klesol na 2 177 USD z minuloročných 2 407 USD. To naznačuje, že CarMax síce predáva drahšie vozidlá, ale tlak na ziskovosť jednotlivých predajov pretrváva. Veľkoobchodný hrubý zisk na jednotku zostal takmer bez zmeny na 1 046 USD, zatiaľ čo pred rokom dosiahol 1 047 USD.
Čistý zisk spoločnosti dosiahol 185,6 milióna USD, teda 1,31 USD na akciu. V rovnakom období minulého roka firma zarobila 210,4 milióna USD, čiže 1,38 USD na akciu. Hoci tržby prekonali očakávania, nižší zisk ukazuje, že rast cien a vyššie objemy samy osebe nestačia na úplné vykompenzovanie tlaku na marže.
Z investičného pohľadu sú výsledky zmiešané. Pozitívny je silnejší rast tržieb, lepší než očakávaný dopyt a možnosť, že vyššie ceny nových áut pre americké clá nasmerujú viac zákazníkov k jazdeným vozidlám. Negatívom zostáva pokles zisku na akciu a slabší hrubý zisk na predané vozidlo v maloobchodnom segmente.
CarMax tak ukazuje, že dopyt po jazdených vozidlách zostáva odolný, ale trh nie je bez rizík. Kľúčové bude, či firma dokáže udržať objemy predajov a zároveň stabilizovať marže, ktoré sú zásadné pre ďalší rast ziskovosti.
Graf CarMax (KMX.US, D1)
Zdroj: xStation5
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