Čas otestovať silu dolára 🔥

Čaká nás zverejnenie údajov o americkej inflácii CPI za jún. Viaceré ukazovatele naznačujú, že celková inflácia spomalí približne na 3,8 %. Výraznejší pokles by mohol čiastočne upokojiť obavy predstaviteľov FOMC a povzbudiť investorov, aby obmedzili svoje stávky na zvyšovanie sadzieb na nadchádzajúcich zasadnutiach. Zvýšenie sadzieb už na septembrovom zasadnutí je v súčasnosti započítané s pravdepodobnosťou približne 80 %.
Opätovný rast cien energetických komodít prinútil trhy k preceneniu smerom k jastrabiemu scenáru. Základný scenár opäť počíta s dvoma zvýšeniami úrokových sadzieb zo strany FOMC do konca roka. Obavy z vývoja inflácie sú výrazné. Trhy nervózne hľadajú akékoľvek náznaky, že cenové tlaky slabnú alebo aspoň ďalej nerastú.
Inflácia CPI
Čo je dobré vedieť o údajoch o americkej inflácii, ktoré budú zverejnené o 14:30?
- Konsenzus predpokladá výrazný pokles medziročnej inflácie zo 4,2 % v máji na približne 3,8 % v júni.
- Kľúčovým faktorom by mal byť pokles cien pohonných hmôt. Odhaduje sa, že v júni dosiahol približne 10 % medzimesačne.
- Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa najvolatilnejšie ceny potravín a energií, by mala zostať zvýšená. Práve na ňu sa bude Fed zameriavať pri ďalších rozhodnutiach o menovej politike. Konsenzus predpokladá medziročnú hodnotu 2,8 %.
Graf 1: Jadrová inflácia CPI a PCE v Spojených štátoch (2016–2026)
Zdroj: XTB Research, 14. 7. 2026
Warshovo vystúpenie
Na dnes je naplánované aj polročné vystúpenie predsedu Fedu pred Kongresom.
Harmonogram
- Ešte pred začiatkom celej udalosti Federálny rezervný systém spravidla zverejňuje svoje vyhlásenie, približne o 14:30.
- Jeho prednesom presne o 16:00 sa začína hlavná časť vypočutia.
- Následne prichádza časť určená na otázky politikov zo Snemovne reprezentantov.
- O deň neskôr, v rovnakom čase, teda v stredu o 16:00, vystúpi predseda Fedu pred Senátom.
Trhy si stále nie sú isté, aký bude prístup nového predsedu k menovej politike. Prvé signály, ktoré boli prekvapením, vyzneli mierne jastrabo.
Očakávame, že otázky kongresmanov sa zamerajú na tri kľúčové témy.
1. Koniec výhľadového smerovania menovej politiky
Nový predseda sa domnieva, že dlhodobé prísľuby pripravujú centrálnu banku o flexibilitu potrebnú na reakciu na náhle zmeny v ekonomike. V utorok však bude musieť predstaviť základné obrysy plánu, ktorý chce realizovať v nasledujúcich mesiacoch. Pripomeňme, že Warsh sa nepodieľal na poslednom dot plote, teda projekcii vývoja úrokových sadzieb členov výboru.
Graf 2: Rozdiel medzi marcovým a júnovým dot plotom (úroveň úrokových sadzieb na konci roka 2026)
Source: FOMC, 14.07.2026
2. Nezávislosť Fedu
Obavy zo zasahovania Trumpa do fungovania Fedu pretrvávajú. Hoci júnová tlačová konferencia náladu čiastočne upokojila, mnohí stále očakávajú, že sa Warsh bude snažiť vyhovieť Bielemu domu.
Pripomeňme, že bývalý predseda Jerome Powell sa v uplynulom roku stal terčom trestného vyšetrovania ministerstva spravodlivosti. Označil ho za pokus vyvíjať tlak na nezávislosť Federálneho rezervného systému a prinútiť centrálnu banku k rýchlejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb.
Niekoľkomesačný spor s prezidentom viedla aj Lisa Cook, ktorú Trump nezákonne „odvolal“ z funkcie členky výboru.
Politici sa preto pravdepodobne pokúsia získať odpoveď na kľúčovú otázku: v čom sa Warshov prístup k ekonomike a menovej politike líši od prístupu, ktorý presadzuje Trump.
3. Inflácia
90 minút pred začiatkom vypočutia budú zverejnené údaje o júnovej inflácii v USA. Konsenzus nepredpokladá výraznejšiu zmenu jadrovej inflácie (2,8 %) a očakáva mierny pokles celkovej inflácie (3,8 %). To však nie je dôvod na optimizmus. Cenové tlaky zostávajú jednoznačne príliš vysoké. Kongres preto bude požadovať veľmi presné vysvetlenie, ako chce Warsh dostať infláciu späť k cieľu.
Situácia na devízovom trhu
Pred zverejnením údajov dolár voči euru veľmi mierne oslabuje, a to o 0,1 % za deň. Menový pár EURUSD zostáva tesne pod úrovňou 1,14.
Okrem špekulácií o výške júnovej inflácie a diskusie okolo vypočutia Kevina Warsha, ktoré je naplánované na nasledujúce dva dni, sa pozornosť sústreďuje aj na správy z Blízkeho východu. Pripomeňme, že Islamské revolučné gardy v sobotu vydali vyhlásenie, podľa ktorého je Hormuzský prieliv uzavretý pre lodnú dopravu „až do odvolania“.
Graf 3: EURUSD (22. 1.–14. 7.)
Zdroj: xStation, 14.07.2026
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