Ceny liekov na chudnutie v Indii klesli o 80 %💊

Prvá vlna generických verzií liekov na chudnutie GLP-1, ktoré vyrába spoločnosť Novo Nordisk, bola spustená v Indii cez víkend. Generické verzie liekov sú produkty, ktoré obsahujú rovnakú účinnú látku a majú rovnaký terapeutický účinok ako originálny liek, ale sú vyrábané a predávané pod iným názvom a zvyčajne za nižšiu cenu. Cena liekov na chudnutie tak klesla až o 80 % v porovnaní s pôvodnou cenou. K tomu došlo po vypršaní patentu dánskej farmaceutickej spoločnosti v piatok, tá však stále bojuje o svoje miesto na lukratívnom trhu.
India je kľúčovým trhom, na ktorom žije približne 100 miliónov ľudí s diabetom a takmer štvrtina z nich je klasifikovaná ako obézna. India je známa tým, že jej vyspelý priemysel generických liekov dodáva približne 20 % globálnych liekov po vypršaní patentu.
Spoločnosť Sun Pharmaceutical, jeden z najväčších výrobcov generík na svete, v sobotu spustila generický semaglutid za cenu už od 750 rupií (8 USD) za týždennú injekciu, čo predstavuje približne 3 400 rupií mesačne. To je výrazne nižšia cena ako cena Novo Nordisk, ktorá sa v Indii pohybuje v rozmedzí 8 800 a 10 000 rupií.
Aj keď semaglutid zostáva chránený pred generickou konkurenciou v USA až do roku 2032, vypršanie patentu v Indii, Kanade, Brazílii a Číne tento rok pravdepodobne výrazne ovplyvní jeho príjmy. V februári Novo varovalo, že predaje môžu v roku 2026 klesnúť o 5 % až 13 %. Spojené štáty sú v súčasnosti stále najväčším trhom pre lieky na chudnutie.
Novo už čelí klesajúcemu podielu na trhu kvôli silnej konkurencii od Eli Lilly a ďalších výrobcov liekov. Prezident USA Donald Trump tiež tlačil na zníženie cien liekov. Novembrová dohoda s administratívou znížila ceny liekov GLP-1 v krajine. Nie je však jasné, či vyššie objemy predaja vyrovnajú nižšie ceny.
Novo musí znížiť ceny v Indii, aby obhájilo svoj podiel na trhu. Analytici očakávajú, že Novo by mohlo udržať veľký podiel na trhu, ak si udrží prémiu 15 %–20 % oproti generickým verziám. Generické verzie budú mať vplyv na predaje Novo v Indii, ale nie je ešte jasné, či dánska farmaceutická spoločnosť kompletné stratí svoju vedúcu pozíciu.
Akcie Novo Nordisk prechádzajú výraznou korekciou po tom, čo ich cena dosiahla historického maxima cez 1 000 DKK. V súčasnosti sa akcie nachádzajú na úrovni 230 DKK, čo predstavuje pokles o 77 % od svojho vrcholu.
Graf NOVOB.DK (D1)
Zdroj: xStation05
