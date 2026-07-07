Česká inflácia prekvapivo padá pod cieľ, ČNB čelí nepríjemnej dileme 🏦

Česká inflácia v júni spomalila výraznejšie, než trh očakával. Spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli iba o 1,5 %, zatiaľ čo analytici v prieskume Bloomberg čakali rast okolo 1,8 %. Výsledok bol zároveň pod prognózou Českej národnej banky, ktorá pre jún počítala s infláciou na úrovni 2,1 %.
Dáta prichádzajú krátko po tom, čo ČNB v júni zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,75 %. Išlo o prvé zvýšenie sadzieb za posledné štyri roky. Centrálna banka tento krok vysvetľovala najmä domácimi inflačnými rizikami, medzi ktoré patrí pretrvávajúca jadrová inflácia, silný rast úverov a vysoký rast miezd.
Nové inflačné čísla však situáciu komplikujú. Hlavná inflácia je pod dvojpercentným cieľom, čo by samo osebe hovorilo proti ďalšiemu sprísňovaniu menovej politiky. Na druhej strane ČNB stále sleduje hlavne hlbšie cenové tlaky v ekonomike, najmä v službách. Práve tam môžu vyššie mzdy a silnejší domáci dopyt ďalej udržiavať infláciu nad komfortnou úrovňou.
Po zverejnení dát oslabila koruna voči euru až o 0,3 % a zaostávala za regionálnymi menami. Trh tým naznačil, že investori začínajú znižovať pravdepodobnosť ďalšieho zvyšovania sadzieb. Peňažný trh teraz do konca roka započítava zhruba 15 bázických bodov dodatočného utiahnutia menovej politiky.
Dôležité bude piatkové zverejnenie jadrovej inflácie. Tá očisťuje vývoj cien o volatilné položky, ako sú potraviny a pohonné hmoty, a lepšie ukazuje domáce dopytové tlaky. Ak jadrová inflácia zostane zvýšená, ČNB môže ďalej argumentovať opatrnosťou. Ak však spomalí aj ona, priestor na ďalší rast sadzieb sa výrazne zúži.
Graf českej inflácie a úrokových sadzieb
Zdroj: Bloomberg
Česká inflácia po prudkom raste v rokoch 2022–2023 výrazne spomalila a teraz sa dostala pod inflačný cieľ ČNB. Oranžová krivka inflácie po vrchole nad 15 % postupne klesala a v roku 2026 sa pohybuje už pod hranicou 2 %. Júnový údaj na úrovni 1,5 % potvrdzuje, že cenové tlaky v hlavnom inflačnom ukazovateli výrazne poľavili.
Čierna krivka ukazuje vývoj základnej sadzby. ČNB po inflačnom šoku držala sadzby na vysokých úrovniach, následne ich postupne znižovala a teraz je sadzba na 3,75 %. Z grafu je zrejmé, že sadzby zostávajú výrazne nad aktuálnou infláciou, čo znamená, že menová politika je stále relatívne reštriktívna. Práve tento rozdiel medzi nízkou hlavnou infláciou a stále vyššími sadzbami vytvára pre ČNB zložité rozhodovanie. Ak bude inflácia ďalej pod cieľom, ďalšie zvyšovanie sadzieb sa bude trhu ťažšie vysvetľovať. Ak však jadrové ceny a mzdy zostanú silné, centrálna banka môže znižovanie alebo stabilitu sadzieb odkladať.
Z pohľadu investorov graf naznačuje, že trh môže byť citlivý najmä na ďalšie inflačné dáta a komentáre ČNB. Slabšia inflácia zvyčajne znižuje očakávania vyšších sadzieb, čo môže byť negatívne pre korunu, ale pozitívne pre aktíva citlivé na nižšie výnosy. Naopak silnejšia jadrová inflácia by mohla opäť zvýšiť stávky na prísnejšiu politiku centrálnej banky.
Graf EUR/CZK (H1)
Zdroj: xStation5
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