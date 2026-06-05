Chce americká vláda získať podiel v AI revolúcii? Washington rozpútava novú debatu!

Technologickými trhmi otriasli správy, že predstavitelia administratívy Donalda Trumpa viedli predbežné rokovania s poprednými vývojármi umelej inteligencie o možnosti, že by vláda získala majetkové podiely v týchto spoločnostiach. Podľa médií sú diskusie vo veľmi ranej fáze a netýkajú sa núteného prevzatia firiem. Ide skôr o potenciálne dobrovoľný prevod časti akcií na štát. Zvažujú sa aj mechanizmy, vďaka ktorým by zisky z týchto investícií mohli byť využité na verejné účely, vrátane možných výplat dividend americkým domácnostiam.
AI ako čoraz strategickejší ekonomický sektor
Vznik podobných nápadov nie je náhodný. Umelá inteligencia sa v súčasnosti stáva jedným z najdôležitejších bojísk ekonomickej a technologickej súťaže medzi Spojenými štátmi a Čínou. V posledných týždňoch administratíva Donalda Trumpa sprísnila dohľad nad sektorom AI, vrátane požiadavky na predbežný prístup k najpokročilejším modelom pred ich verejným nasadením. Súčasne Kongres pracuje na vytvorení jednotnejšieho regulačného rámca pre celé odvetvie.
IPO OpenAI a Anthropic by mohlo zmeniť rovnováhu síl
Tieto diskusie prichádzajú v čase príprav na potenciálne najväčšie burzové debuty posledných rokov. OpenAI aj Anthropic sa pripravujú na vstup na burzu, čo by mohlo znamenať miliardové ocenenia pre celý sektor. Podľa správ o myšlienke štátnej účasti diskutoval okrem iných aj generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman, ktorý dlhodobo upozorňuje na potrebu vytvoriť mechanizmy umožňujúce širšie zdieľanie prínosov plynúcich z rozvoja AI.
Čo stojí za myšlienkou verejného fondu bohatstva z AI?
Zástancovia tohto prístupu tvrdia, že keďže vývoj AI stojí na kolektívnych znalostiach, dátach a úspechoch celej spoločnosti, časť vytvorených ziskov by sa mala vracať späť občanom. Vo verejnej debate sa čoraz častejšie objavujú koncepty štátnych investičných fondov financovaných rastom AI, ktoré pripomínajú modely používané v komoditnom sektore. Podobné návrhy predkladajú zástupcovia technologického priemyslu aj niektorí politici, ktorí zdôrazňujú potrebu pripraviť ekonomiku na možný vplyv automatizácie trhu práce.
Trh sa obáva plazivej štátnej intervencie
Hoci sú rokovania zatiaľ neformálne, samotná správa vyvolala medzi investormi intenzívnu debatu. Časť trhu sa obáva, že väčšie zapojenie štátu by mohlo viesť k prísnejšej regulácii sektora, obmedzeniu prevádzkovej slobody firiem a možnému politickému vplyvu na obchodné rozhodovanie. Zástancovia naopak tvrdia, že umelá inteligencia by sa mohla stať infraštruktúrou s významom porovnateľným s energetikou, telekomunikáciami alebo obranným priemyslom, čo by ospravedlnilo väčšiu prítomnosť štátu v tomto odvetví.
Zatiaľ viac otázok než odpovedí
V súčasnosti neexistuje žiadny oficiálny návrh zákona ani konkrétny plán realizácie tejto myšlienky. Známe je iba to, že administratíva analyzuje rôzne scenáre týkajúce sa budúcnosti sektora AI a spôsobov, ako rozdeliť prínosy jeho rastu. Už samotný fakt, že takéto rokovania prebiehajú, však ukazuje, že Washington sa odkláňa od pohľadu na umelú inteligenciu iba ako na inovatívnu technológiu. Čoraz viac ju vníma ako strategické štátne aktívum, ktoré by mohlo byť kľúčové pre budúce ekonomické postavenie Spojených štátov.
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