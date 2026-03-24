Chystá sa nová éra obchodovania. Digitálne doláre sú v hre 💵

- BMO, CME Group a Google Cloud pripravujú platformu pre tokenizovanú hotovosť.
- Riešenie má podporiť okamžité vyrovnanie a fungovanie trhov v režime 24/7.
- Klienti budú môcť využívať tokenizované USD pri maržových produktoch na CME.
- Spustenie sa očakáva v 2. polovici 2026, ak projekt získa regulačný súhlas.
Kanadská banka BMO oznámila, že v spolupráci so spoločnosťami CME Group a Google Cloud pripravuje spustenie platformy pre tokenizovanú hotovosť. Cieľom je reagovať na rastúci dopyt po okamžitých platbách a podporiť fungovanie finančných trhov, ktoré sa čoraz viac posúvajú do režimu 24/7.
Tokenizovaná hotovosť má umožniť takmer okamžité vyrovnanie transakcií, čo skracuje oneskorenia, urýchľuje uvoľnenie kapitálu a zvyšuje efektivitu obchodovania. Klienti BMO budú môcť prevádzať americké doláre do tokenizovaného nástroja, ktorý bude možné využiť pri maržových produktoch na burze CME Group. Práve pri derivátoch, kde obchodníci skladajú kolaterál na pokrytie možných strát, môže rýchlejší prevod prostriedkov znamenať výraznú prevádzkovú výhodu.
BMO tým reaguje na situáciu, keď klienti čoraz častejšie potrebujú infraštruktúru schopnú fungovať nepretržite. Tradičné bankové hodiny prestávajú stačiť svetu, v ktorom je potrebné priebežne riešiť margin cally, presuny likvidity aj vyrovnanie obchodov bez ohľadu na dennú dobu. Práve tu má tokenizácia peňazí odstrániť časť prevádzkového trenia a znížiť medzery vo financovaní.
Popri tokenizovanej hotovosti banka zároveň pripravuje aj tokenizované vklady. Tie majú klientom umožniť využívať peniaze uložené v banke v digitálnej podobe na platby, treasury operácie a tiež na takzvané programovateľné cash aplikácie. BMO tak naznačuje, že chce byť aktívnou súčasťou rozvíjajúceho sa ekosystému stablecoinov a digitálne reprezentovaných bankových peňazí, avšak v regulovanom inštitucionálnom prostredí.
Spustenie je zatiaľ plánované na druhú polovicu roka 2026 a bude podliehať regulačnému schváleniu. Z investičného pohľadu ide o ďalší signál, že veľké banky začínajú tokenizáciu vnímať ako praktický nástroj na modernizáciu finančnej infraštruktúry, a nie len ako technologický experiment.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.