DE40: Pokles sa vracia do Európy 💡

Európske akciové indexy v piatok klesajú. Stoxx 600 stráca približne 0,65 %, DAX klesá o 0,89 % a CAC 40 odpisuje 0,88 %. Hlavným faktorom, ktorý tlačí na trhy, je eskalácia obchodnej rétoriky prezidenta Donalda Trumpa. Ten vo štvrtkovom príspevku na Truth Social pohrozil „výrazne vyššími“ clami na tovar z EÚ, ak EÚ nesplní podmienky minuloročnej obchodnej dohody. Konkrétne ide o zníženie vlastných ciel na americký tovar na nulu.
Trhy zároveň sledujú prestrelku medzi USA a Iránom v Hormuzskom prielive. Tá síce oficiálne nemá dopad na prímerie, ale zvyšuje geopolitickú neistotu. Ropa WTI sa pohybuje okolo 94,67 USD za barel, zatiaľ čo Brent je nad 100 USD za barel. Dolár mierne oslabuje. Index USDIDX klesá o 0,36 % a pár EUR/USD sa drží okolo 1,1771. Zo sektorov si najlepšie vedie energetika, ktorú podporujú rastúce ceny ropy. Na čele je Eni so ziskom 2,28 %. Najhoršie si vedú financie a priemysel, pričom oba sektory strácajú približne 1 %. Nadol ich ťahajú najmä Allianz (-4,96 %) a Rheinmetall (-4,77 %).
Tabuľka ukazuje najlepšie a najhoršie výkony počas dnešnej obchodnej seansy v Európe. Zdroj: XTB HQ Research Department
Výkonnosť sektorov. Zdroj: XTB HQ Research Department
Spoločnosti
-
Commerzbank zverejnila výsledky za prvý štvrťrok roka 2026. Čistý zisk vzrástol o 9,4 % na 913 mil. EUR a prekonal konsenzus na úrovni 868 mil. EUR. Banka zvýšila výhľad čistého zisku za celý rok na najmenej 3,4 mld. EUR a oznámila nové strategické ciele. Tie počítajú so zdvojnásobením zisku do roku 2030 a dosiahnutím návratnosti vlastného kapitálu 21 %. Zároveň banka oznámila tretiu vlnu prepúšťania. V rámci obrannej stratégie proti nepriateľskému prevzatiu zo strany UniCredit, ktorá už drží takmer 30 % podiel, má byť zrušených 3 000 pracovných miest. UniCredit podala formálnu ponuku na prevzatie v hodnote 37 mld. EUR, no čelí odporu vedenia Commerzbank aj nemeckej vlády. Kancelár Friedrich Merz pokusy o „nepriateľské a agresívne“ prevzatie jednoznačne odmietol.
- IAG, vlastník British Airways a Iberie, zverejnila výsledky za 1Q 2026. Tržby dosiahli 7,18 mld. EUR (+1,9 % r/r), zatiaľ čo prevádzkový zisk vzrástol o 77 % na 351 mil. EUR a prekonal očakávania. Spoločnosť však varovala, že celoročný zisk bude nižší, než sa pôvodne očakávalo, pre rastúce náklady na palivo. Celkové náklady na palivo by mali dosiahnuť približne 9 mld. EUR, z čoho je 70 % zaistených. Akcie IAG klesajú približne o 1,5 % a cestovný sektor patrí v piatok medzi najslabšie.
- Rheinmetall v piatok klesá takmer o 5 % a je najväčším prepadlíkom indexu Euro Stoxx 50. Spoločnosť zverejnila výsledky za 1Q 2026. Tržby vzrástli o 7,7 % r/r na 1,94 mld. EUR, no trh jasne sklamali, keďže očakával viac než 2,1–2,2 mld. EUR. Prevádzkový zisk dosiahol 224 mil. EUR (+17 % r/r), ale tiež zaostal za konsenzom vo výške 262 mil. EUR. EPS vo výške 2,42 EUR bolo pod očakávaním 2,70 EUR. Management však ponechal výhľad rastu tržieb za celý rok o 40–45 % a ako potvrdenie solídneho štrukturálneho dopytu poukázal na rekordnú objednávkovú knihu vo výške 73 mld. EUR (+30 % r/r). Stojí za zmienku, že slabšie výsledky neodradili insiderov. Dvaja kľúčoví členovia predstavenstva, vrátane CEO, nakúpili akcie v celkovej hodnote takmer 1 mil. EUR, čo historicky môže signalizovať dôveru v dlhodobú hodnotu spoločnosti.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Výsledky CoreWeave: Expanzia bez zisku a bez smeru
Nasdaq rastie o 0,8 % na historické maximum 📈 Aká silná je výsledková sezóna v USA?
Výpadok Coinbase paralyzoval obchodovanie: Kryptoburza má za sebou ďalší ťažký týždeň 🚨
📈 EURUSD rastie o 0,4 % pred zverejnením NFP
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.