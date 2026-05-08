Výsledky CoreWeave: Expanzia bez zisku a bez smeru

CoreWeave je jedným z lídrov relatívne nového sektora „neo-cloud“, teda spoločností poskytujúcich cloudové služby s úzkym zameraním na AI riešenia.
Kľúčovou otázkou je, nakoľko je tu slovo „líder“ skutočne vhodné. Napriek pôsobivému rastu tržieb a valuácií totiž rastová stratégia väčšiny spoločností v tomto sektore vyvoláva vážne pochybnosti o svojej udržateľnosti. Tieto pochybnosti sa odrazili v poslednom konferenčnom hovore k výsledkom spoločnosti, po ktorom akcie v premarkete klesli o viac než 6 %.
Finančné ukazovatele
- Tržby zaznamenali fenomenálny medziročný rast o 112 % na 2,08 mld. USD.
- Konečný výsledok vyzerá horšie: EPS v strate dosiahlo -1,4 USD oproti trhovému očakávaniu okolo -0,9 USD.
- Backlog vzrástol až o 284 % na 99,4 mld. USD.
Čím hlbšie sa však ponoríme do finančných výkazov spoločnosti, tým viac otázok sa objavuje.
- Upravený čistý zisk klesol na 21 mil. USD, čo znamená maržu okolo 1 %.
- To predstavuje medzikvartálny pokles o viac než 76 % a medziročný pokles o viac než 87 %.
- Čistá strata rastie oveľa rýchlejšie než tržby a backlog. V 1Q dosiahla 589 mil. USD.
- To predstavuje medziročný nárast o 392 %.
- Náklady na odpisy a amortizáciu tiež rýchlo rastú a dosiahli 1,14 mld. USD, teda viac než polovicu tržieb.
- Medziročne ide o nárast o viac než 250 %.
Výhľad
Výhľad pre druhý štvrťrok je tiež pod konsenzom. Management očakáva tržby v rozmedzí 2,45–2,6 mld. USD, zatiaľ čo trh počítal skôr s hodnotou bližšie k 2,7 mld. USD.
Na pozadí slabých finančných čísel spoločnosť zdôrazňuje svoje úspechy, napríklad spoluprácu s firmami Anthropic, Meta, Jane Street a Mistral. Čiastočným pokusom riešiť problém ziskovosti a obrovský CAPEX spoločnosti, ktorý presahuje 6 mld. USD, je zabezpečenie financovania vo výške 8,5 mld. USD a predaj podielu v hodnote 2 mld. USD spoločnosti Nvidia. Obavy z monetizácie však nielen pretrvávajú, ale problém je čoraz naliehavejší.
CRWV.US (D1)
Technický obraz spoločnosti vyzerá omnoho lepšie než jej fundamenty. Cena akcií jasne prerazila zo zužujúcej sa konsolidácie typu falling wedge a zastavila sa na úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu. Ak EMA100 prekríži EMA200 smerom nahor, išlo by o silný býčí technický signál. Zdroj: xStation5
