Výpadok Coinbase paralyzoval obchodovanie: Kryptoburza má za sebou ďalší ťažký týždeň 🚨

- Coinbase obnovil obchodovanie po takmer sedemhodinovom výpadku, ktorý súvisel s problémami v infraštruktúre AWS.
- Firma zároveň čelí tlaku pre prepúšťanie, slabšie výsledky a čistú stratu 394 mil. USD.
Spoločnosť Coinbase Global oznámila obnovenie obchodovania po tom, čo jej burza čelila takmer sedemhodinovému výpadku. Počas neho zákazníci nemohli štandardne obchodovať, prevádzať aktíva ani využívať bežné funkcie platformy. Firma uviedla, že problém súvisel s prehrievaním dátového centra Amazon Web Services v Severnej Virgínii, čo narušilo systémy používané Coinbase. Pre kryptoburzu išlo o nepríjemný zásah do reputácie, pretože stabilita infraštruktúry je pri obchodnej platforme jedným z najdôležitejších faktorov dôvery.
Zdroj: X
Výpadok prišiel v mimoriadne citlivom období. Coinbase krátko predtým oznámil rozsiahle prepúšťanie, ktoré sa dotklo približne 14 % zamestnancov z celkového počtu okolo 5 000 ľudí. Firma zároveň uviedla, že chce zjednodušiť riadenie a presunúť väčšiu časť aktivít smerom k automatizácii a umelej inteligencii. Podľa vedenia majú aj netechnické tímy viac pracovať s produkčným kódom a interné procesy majú byť čoraz viac automatizované.
Investorov navyše sklamali kvartálne výsledky. Tržby za prvý štvrťrok klesli o 31 % na 1,41 mld. USD, čo bolo pod očakávaniami trhu. Coinbase zároveň vykázal čistú stratu 394 mil. USD. Kombinácia slabších výsledkov, prepúšťania a technologického výpadku tak vytvorila pre akcie veľmi negatívne prostredie. V premarkete titul strácal približne 3 % a od začiatku roka bol nižšie asi o 15 %.
Z investičného pohľadu je problém v tom, že Coinbase je silno naviazaný na obchodnú aktivitu na kryptotrhu. Ak trh rastie a objemy obchodovania silnejú, spoločnosť z toho dokáže výrazne ťažiť. Naopak, v období slabšej aktivity, nižších príjmov z transakcií a vyššej konkurencie sa rýchlo ukazuje tlak na marže aj prevádzkovú efektivitu. Výpadok platformy navyše prichádza vo chvíli, keď sa investori už aj tak pýtajú, či Coinbase dokáže udržať rast a zároveň kontrolovať náklady.
Graf COIN.US (D1)
Cena akcií Coinbase sa aktuálne pohybuje okolo 192,77 USD, teda veľmi blízko EMA 50 na úrovni 192,83 USD a pod SMA 100, ktorá sa nachádza na 200,81 USD. To naznačuje, že akcie zatiaľ nedokázali potvrdiť silnejší rastový obrat a stále bojujú s významnou rezistenčnou oblasťou okolo 200 USD. RSI sa nachádza na hodnote 50,5, teda približne v neutrálnej zóne. To ukazuje, že trh nie je ani výrazne prekúpený, ani prepredaný, ale zároveň chýba jasné rastové momentum. MACD sa pohybuje tesne okolo signálnej línie a nevysiela jednoznačný býčí impulz. Technicky tak Coinbase zostáva v bočnej konsolidácii, kde bude kľúčové, či sa cena udrží nad EMA 50 a následne prekoná SMA 100.
Ak by akcie prerazili nad oblasť 200–205 USD, mohlo by to otvoriť priestor na návrat k vyšším úrovniam. Naopak, strata úrovne okolo 190 USD by mohla zvýšiť tlak predajcov a poslať akcie späť smerom k predchádzajúcim supportom v oblasti 165–170 USD. Výpadok obchodovania tak prichádza presne v momente, keď akcie potrebujú skôr pozitívne katalyzátory než ďalšie reputačné riziko.
Zdroj: xStation5
