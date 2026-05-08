Zelené záväzky v ohrození? 🌱 Investori riešia budúcnosť potravinárskeho giganta 🔍

- Investori Unileveru chcú uistenie, že nový podnik s McCormickom zachová prísne štandardy v oblasti udržateľnosti a odlesňovania.
- Transakcia v hodnote 65 mld. USD vytvorí veľkého potravinárskeho hráča so značkami ako Hellmann’s a Cholula.
- McCormick čelí otázkam pre menej detailný ESG reporting a klasifikáciu ako firma so stredným rizikom.
- Pre investorov pôjde hlavne o to, či sa udržateľnosť zmení na konkrétne záväzky, alebo zostane iba pri všeobecných vyhláseniach.
Časť investorov spoločnosti Unilever žiada uistenie, že nový potravinársky podnik vznikajúci spojením s americkou spoločnosťou McCormick zachová vysoké štandardy v oblasti udržateľnosti, zodpovedného získavania surovín a ochrany lesov. Transakcia v hodnote 65 mld. USD, oznámená v marci, má vytvoriť veľkého hráča v potravinárskom sektore, ktorý bude zahŕňať známe značky ako Hellmann’s alebo Cholula. Pre investorov je však kľúčové, či sa s rastom rozsahu podnikania nezhorší transparentnosť a kontrola dodávateľského reťazca.
McCormick má prevziať dohľad nad potravinárskym biznisom, ktorý bude takmer dvakrát väčší než jeho súčasná veľkosť. To so sebou prináša nielen obchodné príležitosti, ale aj výrazne zložitejší globálny dodávateľský reťazec. Ten bude viac napojený na poľnohospodárske komodity, malých farmárov, lesné oblasti a regióny, kde môžu vznikať riziká spojené s odlesňovaním alebo nedostatočnou kontrolou pôvodu surovín.
Unilever bol v minulosti vnímaný ako jedna z firiem, ktorá v oblasti udržateľnosti patrila medzi aktívnejších hráčov. Práve preto sa niektorí akcionári obávajú, aby novovzniknutá spoločnosť nepoľavila v záväzkoch, ktoré sa týkajú napríklad získavania komodít z oblastí bez odlesňovania, dohľadateľnosti surovín až na úroveň plantáží alebo verejného systému na podávanie sťažností. Pre dlhodobých investorov nejde len o otázku reputácie, ale aj o riadenie rizík v dodávateľskom reťazci.
Jedným z hlavných problémov je rozdiel medzi európskym a americkým regulatorným prostredím. Unilever ako britská spoločnosť s významnou európskou expozíciou čelí prísnejším požiadavkám na ESG reporting a zverejňovanie informácií. Naproti tomu americký McCormick nemusí podľa amerických pravidiel reportovať rovnako detailné informácie ako európske spoločnosti. To môže vytvoriť prechodné obdobie, v ktorom bude kvalita zverejňovaných dát závisieť predovšetkým od dobrovoľných záväzkov managementu.
Investori preto chcú vedieť, ako bude nová spoločnosť integrovať udržateľné praktiky do svojho fungovania. Medzi sledované oblasti patrí najmä odlesňovanie, dohľadateľnosť surovín, audity dodávateľov, certifikácie a plnenie emisných cieľov. Ak by sa novovzniknutý podnik rozhodol od týchto štandardov ustúpiť, mohlo by to podľa niektorých akcionárskych skupín vytvoriť významné riziko pre hodnotu spoločnosti aj pre jej reputáciu.
McCormick je podľa hodnotenia Sustainalytics klasifikovaný ako spoločnosť so stredným rizikom z hľadiska udržateľnosti. Kritici upozorňujú predovšetkým na to, že jeho report neobsahuje explicitný celofiremný záväzok k nulovému odlesňovaniu a poskytuje menej detailov o dohľadateľnosti, auditoch a certifikáciách. To môže byť problém vo chvíli, keď sa firma chystá prevziať výrazne väčší a komplexnejší potravinársky biznis.
McCormick uviedol, že už pracuje na komplexnej strategickej aktualizácii svojho programu udržateľnosti a podrobnosti chce zverejňovať postupne. Unilever zároveň zdôraznil, že s McCormickom pred dokončením transakcie úzko spolupracuje na prechode potravinárskych programov a záväzkov súvisiacich s udržateľnosťou. Dôležité bude, či tieto kroky povedú ku konkrétnym a merateľným záväzkom, alebo či zostanú iba na úrovni všeobecných vyhlásení.
Z investičného pohľadu nejde iba o ESG tému, ale aj o otázku prevádzkového rizika. Potravinárske firmy sú čoraz viac vystavené tlaku na transparentnosť dodávateľských reťazcov, klimatické dopady, ochranu pôdy a pôvod poľnohospodárskych surovín. Slabšia kontrola v týchto oblastiach môže viesť k reputačným škodám, regulatorným problémom, vyšším nákladom alebo strate dôvery u inštitucionálnych investorov.
Unilever bude v novej spoločnosti najväčším investorom s takmer 10% podielom a štyrmi miestami v predstavenstve. To mu dáva určitú možnosť ovplyvňovať smerovanie podniku, ale menší akcionári budú mať priamy vplyv obmedzený. Práve preto sa časť investorov snaží získať jasné garancie ešte pred dokončením transakcie. Pre trh bude kľúčové sledovať, či nový potravinársky gigant dokáže spojiť rast, silu značiek a globálny dosah s dôslednou kontrolou ESG štandardov.
