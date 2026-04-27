Čína blokuje dohodu Meta o Manus za 2 miliardy USD a núti firmu akvizíciu zrušiť

Čína nariadila spoločnosti Meta Platforms zrušiť jej akvizíciu AI startupu Manus v hodnote približne 2 miliárd USD, čím zablokovala jednu z najviditeľnejších cezhraničných AI transakcií posledného roka. Podľa Reuters uviedla čínska National Development and Reform Commission (NDRC) ako dôvod obavy o národnú bezpečnosť, pričom čínske korene Manus zrejme udržali transakciu v dosahu Pekingu aj po presune firmy do Singapuru. Akcie Meta boli 27. apríla takmer bez zmeny, čo naznačuje, že trh zatiaľ vníma bezprostredný finančný dopad rozhodnutia ako obmedzený.
Čo Peking zablokoval
Meta sa v decembri dohodla na prevzatí Manus, singapurskej spoločnosti s čínskymi koreňmi, ktorá vyvíja všeobecných AI agentov schopných zvládať viacstupňové úlohy. Reuters už skôr uviedol, že hodnota transakcie bola 2 miliardy USD, hoci Meta vtedy finančné podmienky nezverejnila. Manus presunul operácie do Singapuru po investičnom kole vo výške 75 miliónov USD vedenom americkými investormi, čínski regulátori však transakciu napriek tomu preverili a v marci zakázali spoluzakladateľom firmy opustiť Čínu.
Najnovšie rozhodnutie teraz núti obe strany akvizíciu stiahnuť. Podľa AP Meta tvrdila, že dohoda bola v súlade s príslušnými zákonmi a že Manus ukončí svoje aktivity v Číne, čínske úrady však napriek tomu zasiahli, čo ukazuje na širší výklad jurisdikcie nad AI technológiami a zakladateľmi s čínskym pôvodom.
Prečo je to dôležité
Rozhodnutie je ďalším signálom, že AI sa stala kľúčovou otázkou národnej bezpečnosti v technologickej rivalite medzi USA a Čínou. Reuters minulý týždeň uviedol, že Čína pripravuje prísnejšie obmedzenia pre americký kapitál smerujúci do popredných čínskych technologických a AI firiem bez predchádzajúceho súhlasu vlády, a prípad Meta-Manus teraz ukazuje, ako tvrdo môže Peking tento prístup presadzovať.
Pre Metu tento problém znamená stratu možnej skratky k pokročilým AI agentom, teda oblasti, kde sa veľké technologické firmy pretekajú v pridávaní autonómnejších schopností do spotrebiteľských aj firemných produktov. Trhy teraz budú sledovať, či Meta rozhodnutie napadne, či Manus zostane nezávislý a či tvrdší postoj Číny nezačne brzdiť ďalšie americké investície a akvizície v čínskej AI.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Príbeh AI od Microsoftu vstupuje do novej fázy. Trh sleduje Azure a tržby
🤝 Microsoft a OpenAI prepisujú partnerstvo, exkluzívny prístup k modelom končí
Pád CSG pokračuje, akcie klesli pod 20€ 📉😱
US Open: Týždeň troch síl. Irán, AI a Fed testujú trhy!
