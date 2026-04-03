Čína ťaží z krízy v Hormuze 💴

- Správy o platbách v jüanoch podporili rast čínskych platobných akcií.
- Hormuz sa stáva nielen energetickou, ale aj menovou témou.
- Pre Čínu ide o ďalší krok k väčšej internacionalizácii jüanu.
- Investori teraz sledujú najmä firmy spojené s cezhraničnými platbami.
- Správy o platbách v jüanoch podporili rast čínskych platobných akcií.
- Hormuz sa stáva nielen energetickou, ale aj menovou témou.
- Pre Čínu ide o ďalší krok k väčšej internacionalizácii jüanu.
- Investori teraz sledujú najmä firmy spojené s cezhraničnými platbami.
Akcie čínskych spoločností zameraných na cezhraničné platby výrazne posilnili po tom, čo sa objavili informácie, že poplatky za priechod Hormuzským prielivom je možné hradiť aj v jüanoch. Silnú reakciu zaznamenala napríklad spoločnosť CNPC Capital, ktorej akcie počas obchodovania vzrástli až o 10 %. Rast si pripísali aj firmy Lakala Payment a Forms Syntron.
Pre trh je táto správa dôležitá najmä preto, že ukazuje konkrétne využitie jüanu v medzinárodnom obchode. Čína sa dlhodobo usiluje o väčšiu úlohu svojej meny v globálnych transakciách a práve využitie v oblasti kľúčovej pre svetové dodávky energií môže byť vnímané ako významný posun.
Podľa dostupných informácií Irán vyberá za priechod Hormuzom poplatky, ktoré sa pri veľkých tankeroch môžu pohybovať okolo 2 miliónov USD. Skutočnosť, že platba môže prebehnúť v čínskej mene, zvýšila záujem investorov o spoločnosti napojené na finančnú infraštruktúru, platobné služby a širšiu tému internacionalizácie jüanu.
Z investičného pohľadu ide o ďalší signál, že geopolitické napätie môže posilňovať význam Číny v oblasti platobného styku aj energetického financovania. Ak by sa podobný model rozšíril, mohol by jüan získať silnejšie postavenie v obchode so surovinami a podporiť aj vybrané čínske finančné tituly.
Graf USDCNH (D1)
Menový pár USDCNH sa obchoduje v blízkosti úrovne 6,8825 a naďalej sa drží pod oboma kĺzavými priemermi, teda pod EMA 50 na hodnote 6,9078 aj pod SMA 100 na úrovni 6,9449. To potvrdzuje, že hlavný trend zostáva aj napriek krátkodobým výkyvom naďalej medvedí a dolár voči offshore jüanu zatiaľ nenašiel silu na výraznejší obrat. Po prudšom poklese z predchádzajúcich mesiacov sa kurz v posledných dňoch snaží stabilizovať v bočnom pásme tesne nad oblasťou 6,86. Trh tak zatiaľ skôr konsoliduje, no nedokázal sa vrátiť nad najbližšiu technickú rezistenciu v podobe EMA 50. Kým sa cena bude držať pod touto hranicou, zostáva pravdepodobnejšie pokračovanie slabšieho vývoja dolára.
Z technického pohľadu bude dôležité sledovať, či sa pár udrží nad podporou okolo 6,86. Jej prerazenie by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles. Naopak, návrat nad 6,91 by bol prvým signálom zlepšenia krátkodobého sentimentu, hoci na potvrdenie silnejšieho obratu by bolo potrebné dostať sa aj nad 6,94.
Zdroj: xStation5
