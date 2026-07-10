📱Čínsky vyzývateľ Samsungu? CXMT chce zmeniť pravidlá hry na trhu s pamäťovými čipmi📈

- CXMT plánuje prostredníctvom IPO získať približne 4,3 miliardy dolárov na ďalšiu expanziu
- Spoločnosť sa stala štvrtým najväčším výrobcom DRAM pamätí na svete
- Tržby firmy v prvom polroku podľa Bloombergu medziročne vzrástli sedemnásobne
- CXMT buduje vlastný polovodičový ekosystém od návrhu čipov až po pokročilé balenie
- Najväčším rizikom zostávajú americké sankcie a ďalšie technologické obmedzenia
- CXMT plánuje prostredníctvom IPO získať približne 4,3 miliardy dolárov na ďalšiu expanziu
- Spoločnosť sa stala štvrtým najväčším výrobcom DRAM pamätí na svete
- Tržby firmy v prvom polroku podľa Bloombergu medziročne vzrástli sedemnásobne
- CXMT buduje vlastný polovodičový ekosystém od návrhu čipov až po pokročilé balenie
- Najväčším rizikom zostávajú americké sankcie a ďalšie technologické obmedzenia
Po rokoch, počas ktorých trhu s pamäťovými čipmi dominovali Samsung, SK Hynix a Micron, sa začína objavovať nový hráč. Čínska spoločnosť ChangXin Memory Technologies (CXMT) sa pripravuje na najväčšie čínske IPO tohto roka, prostredníctvom ktorého chce získať približne 4,3 miliardy dolárov. Nejde pritom len o ďalší vstup na burzu. Firma sa stáva symbolom snahy Číny vybudovať vlastný polovodičový priemysel a znížiť závislosť od zahraničných technológií.
Načasovanie nie je náhodné. Pamäťové čipy patria medzi najdôležitejšie komponenty moderných AI serverov a dátových centier. Prudký rast dopytu po umelej inteligencii preto podporil celý sektor a vytvoril priestor aj pre nových výrobcov. CXMT podľa Bloombergu v prvom polroku zvýšila tržby medziročne sedemnásobne, čo patrí medzi najrýchlejšie rasty v polovodičovom priemysle.
Dnes je CXMT už štvrtým najväčším výrobcom DRAM pamätí na svete. Hoci za lídrami trhu stále zaostáva, spoločnosť plánuje pokračovať v rýchlej expanzii. Do konca roka chce zvýšiť výrobnú kapacitu približne o 30 % na viac ako 300-tisíc waferov mesačne a zároveň vybudovať vlastný dodávateľský reťazec od návrhu čipov až po ich testovanie a pokročilé balenie. Práve kontrola celého výrobného procesu je jednou z hlavných priorít Pekingu v snahe posilniť technologickú sebestačnosť krajiny.
Rast firmy je o to pozoruhodnejší, že prichádza napriek rozsiahlym americkým exportným obmedzeniam. Tie čínskym výrobcom výrazne skomplikovali prístup k najmodernejším litografickým zariadeniam potrebným na výrobu špičkových čipov. CXMT preto podľa Bloombergu stavila na kombináciu starších repasovaných zariadení, vlastného technologického vývoja a rastúcej siete domácich dodávateľov. Významnú úlohu zohrala aj podpora čínskej vlády, ktorá firme pomohla financovať vývoj aj získať cenné technologické patenty.
Práve budovanie vlastného polovodičového ekosystému môže byť jedným z najväčších odkazov príbehu CXMT. Bloomberg identifikoval viacero menej známych spoločností, ktoré zabezpečujú návrh čipov, výrobu kremíkových jadier, testovanie či pokročilé balenie. Ide o stratégiu, ktorá pripomína postup spoločnosti Huawei po zavedení amerických sankcií – namiesto spoliehania sa na zahraničných dodávateľov vzniká čoraz komplexnejší domáci výrobný reťazec.
Napriek tomu zostávajú geopolitické riziká vysoké. Americké ministerstvo obrany zaradilo CXMT na zoznam spoločností, ktoré sú podľa Washingtonu napojené na čínsku armádu a USA zároveň pripravujú ďalšie obmedzenia vývozu technológií do Číny. Firma tak bude musieť pokračovať v technologickom napredovaní aj bez prístupu k najmodernejšiemu zahraničnému vybaveniu.
Pre investorov je príbeh CXMT dôležitý najmä preto, že naznačuje postupnú zmenu rovnováhy síl v polovodičovom priemysle. Ak sa spoločnosti podarí udržať súčasné tempo rastu a úspešne rozšíriť výrobu, môže v nasledujúcich rokoch zvýšiť konkurenčný tlak na etablovaných výrobcov pamäťových čipov. Zároveň by išlo o ďalší krok k tomu, aby sa Čína stala výrazne menej závislou od zahraničných dodávateľov jednej z najstrategickejších technológií súčasnosti.
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