D-Wave v apríli vzrástol o 40 %, keď spustenie Isingu od Nvidie oživilo obchodovanie s kvantovými akciami

- Akcie D-Wave v apríli vzrástli približne o 40,5 %, pričom 15. apríla vyskočili o 22,6 % po tom, čo Nvidia predstavila open-source modely Ising a znovu oživila záujem o kvantové akcie.
- Rally podporil aj silnejší biznisový vývoj, keďže D-Wave oznámil rast tržieb za rok 2025 o 179 % na 24,6 milióna USD a bookings za 1. štvrťrok 2026 nad 32,8 milióna USD k 25. februáru.
- Trhy teraz budú sledovať, či D-Wave túto dynamiku premení na rast tržieb pri zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok 2026 dňa 12. mája, pričom prvý investor day firmy je naplánovaný na 1. júna.
Akcie D-Wave Quantum v apríli vzrástli približne o 40,5 %, keď posilnili zo 14,43 USD dňa 31. marca na 20,28 USD dňa 30. apríla. Veľká časť pohybu prišla 15. apríla, keď titul vyskočil o 22,6 % po tom, čo nové open-source AI modely Ising od Nvidie znovu pritiahli pozornosť ku kvantovým akciám. Rally zároveň prišla na pozadí silnejšieho komerčného vývoja D-Wave po výraznom raste tržieb a zrýchlení bookings. Zdroj: xStation
Čo stálo za rastom
Nvidia uviedla, že jej rodina modelov Ising má pomôcť výskumníkom a firmám zlepšiť kalibráciu kvantových procesorov a opravu chýb, teda dve z hlavných prekážok na ceste k užitočnejším kvantovým systémom. Toto oznámenie spustilo širšiu rally v celom sektore, pričom Reuters uviedol, že D-Wave zakončil 15. apríl rastom o 22,6 %, zatiaľ čo Rigetti pridal viac než 13 %.
Pri D-Wave dávala reakcia trhu zmysel, pretože firma je silno spojená s optimalizačnými úlohami, teda oblasťou, kde lepšie hybridné AI-kvantové nástroje môžu rozšíriť reálne využitie. Pohyb nebol spojený so žiadnym zásadným novým produktom D-Wave oznámeným v ten deň, ale skôr s obnoveným optimizmom investorov, že kvantový hardvér a softvér by sa mohli komerčne presadiť skôr, než sa predtým očakávalo.
Prečo investori ďalej sledovali D-Wave
D-Wave vstupoval do apríla so silnejším biznisovým momentom než viacerí konkurenti. Spoločnosť uviedla, že celoročné tržby za rok 2025 vzrástli o 179 % na 24,6 milióna USD a že bookings za prvý štvrťrok 2026 k 25. februáru presiahli 32,8 milióna USD, k čomu prispel nákup systému za 20 miliónov USD zo strany Florida Atlantic University a dvojročná zmluva QCaaS za 10 miliónov USD s firmou z rebríčka Fortune 100.
Spoločnosť zároveň zakončila rok 2025 s rekordnou hotovosťou a obchodovateľnými cennými papiermi vo výške 884,5 milióna USD a dokončila akvizíciu Quantum Circuits, čím rozšírila svoju platformu o annealing aj gate-model kvantové systémy. To pomáha vysvetliť, prečo investori boli ochotní prehliadať pokračujúce straty a viac sa sústrediť na komerčnú trakciu a strategické postavenie firmy.
Trhy teraz budú sledovať výsledky D-Wave za prvý štvrťrok 2026 dňa 12. mája a prvý investor day 1. júna, ktoré majú ukázať, či sa bookings premieňajú na tržby a či aprílová rally vydrží. Ďalším testom pre akcie bude to, či D-Wave dokáže pretaviť rastúci záujem o kvantové technológie do opakovateľnejšieho podnikového dopytu.
