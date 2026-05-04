Kúpi GameStop eBay? Čísla naznačujú opak

CEO spoločnosti GameStop nečakane oznámil ponuku na prevzatie e-commerce platformy eBay.
Ryan Cohen, CEO kontroverznej spoločnosti GameStop, uviedol, že má v úmysle kúpiť známu platformu eBay za 55,5 miliardy USD. Akvizícia eBay má byť súčasťou diverzifikačnej stratégie spoločnosti, ktorej cieľom je vytvoriť „konkurenciu pre Amazon“.
Kontroverzná nie je len samotná transakcia a jej cena. Treba poznamenať, že eBay je v súčasnosti ocenená približne na 48 miliárd USD, čo znamená, že by GameStop už od začiatku preplácal približne o 20 %. To je však len začiatok ťažkých otázok, nie ich koniec.
Treba tiež pripomenúť, že eBay je v súčasnosti z hľadiska trhovej kapitalizácie väčšia než samotný GameStop. To na dnešných finančných trhoch nepredstavuje neprekonateľný problém, no stratégia CEO jednoducho neobstojí v konfrontácii s realitou.
Nákup má byť financovaný z 50 % hotovosťou a z 50 % akciami spoločnosti GameStop.
Hotovostná časť by podľa vyjadrení CEO ohľadom financovania od TD Securities predstavovala približne 28–29 miliárd USD.
Problém vzniká pri akciovej časti: pri trhovej kapitalizácii GameStop okolo 27 miliárd USD zložka „50 % v akciách“ stále ponecháva odhadovanú finančnú medzeru približne 15 miliárd USD.
Trh je o transakcii zjavne presvedčený len čiastočne. Ponuka s prémiou okolo 20 % sa teraz odráža v raste ocenenia približne o 6–7 %, čo vo veľmi hrubom vyjadrení implikuje asi 30 % pravdepodobnosť, že bude akvizícia dokončená.
Vyhliadka na kúpu eBay za týchto podmienok zatiaľ vyvoláva vážne pochybnosti a komentáre zo strany samotnej eBay zostávajú veľmi stručné.
GME.US (D1)
Momentum kĺzavých priemerov EMA zostáva mierne, no potenciálnou pozitívnou oporou sentimentu by mohlo byť prerazenie ceny nad downtrend. Zdroj: xStation5.
