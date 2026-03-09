Ďalšie trhliny na trhu súkromných úverov: BlackRock obmedzuje výbery

Trh súkromných úverov vstúpil do tohto roka slabo. Po tom, čo spoločnosť Blue Owl pred niekoľkými týždňami obmedzila výbery z jedného zo svojich fondov zameraných na súkromné úvery, začal trh otvorene spochybňovať solventnosť a oceňovanie viacerých fondov.
Tento víkend sa na zoznam firiem, ktoré zvyšujú obavy investorov, pridáva aj BlackRock.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Odliv kapitálu z trhu súkromných úverov dosahuje bezprecedentné úrovne. Vzhľadom na povahu tohto trhu a jeho nízku likviditu to stavia fondy do náročnej situácie.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Táto náročná situácia sa teraz jasne odráža aj v oceňovaní.
Spoločnosti ako BlackRock a Blue Owl teraz platia cenu za slabiny vo vlastnej stratégii. Myšlienkou rastu trhu súkromných úverov bolo rozšíriť ponuku aj na retailových investorov, tí však majú výrazne odlišný rizikový profil a oveľa nižšiu toleranciu na to, aby ich kapitál zostal dlhodobo viazaný. Obavy investorov navyše nie sú neopodstatnené: trh súkromných úverov zohráva zásadnú úlohu pri financovaní výstavby AI infraštruktúry, teda oblasti, pri ktorej sa čoraz častejšie spochybňujú sľubované výnosy.
Čo BlackRock skrýva?
Nedostatok likvidity na trhu súkromných úverov sám osebe nie je dôvodom na paniku. Nízka likvidita je základnou charakteristikou tohto trhu, nie niečím mimoriadnym. Čo by však mohlo predstavovať zásadný problém a pripomínať rok 2007, je skutočnosť, že podľa vyšetrovania agentúry Bloomberg má viacero fondov a pozícií na trhu súkromných úverov väčšiu expozíciu voči softvérovému sektoru, než oficiálne uvádza. V praxi to znamená, že mnohé fondy môžu maskovať svoju skutočnú expozíciu voči softvéru, aby získali financovanie bez nutnosti platiť zodpovedajúcu rizikovú prémiu. Samotná existencia takejto prémie — a dôkazy o snahách túto expozíciu skrývať, aby sa jej fondy vyhli — naznačujú, že situácia technologických firiem aj trhu súkromných úverov môže byť horšia, než naznačujú finančné ukazovatele mnohých z týchto spoločností.
BLK.US (D1)
Zdroj: xStation5
Hoci problémy na trhu súkromných úverov nezmiznú zo dňa na deň a časom sa môžu ukázať ako horšie, než sa teraz očakáva, nič to nemení na tom, že dnešný vývoj v grafe zatiaľ pôsobí skôr ako emocionálne riadená, dočasná korekcia. RSI okolo 25 v predchádzajúcich epizódach výpredajov signalizovalo možné dno.
