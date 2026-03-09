JPMorgan očakáva možný pokles S&P 500 až o 10 % 📉

- JPMorgan varuje, že S&P 500 môže prejsť korekciou až o 10 %.
- Rizikom je najmä vlečúci sa konflikt s Iránom a ropa nad 100 USD za barel.
- Investori podľa banky zatiaľ nie sú na výraznejší pokles dobre pripravení.
- Negatívny scenár by mohol rýchlo oslabiť, ak dôjde k deeskalácii konfliktu.
Americká banka JPMorgan upozorňuje, že akciový trh v USA nemusí byť pripravený na výraznejší pokles, ak bude konflikt s Iránom ďalej eskalovať. Podľa obchodného oddelenia banky by index S&P 500 mohol prejsť korekciou až o 10 % od svojho maxima, čo by znamenalo pokles približne k úrovni 6 270 bodov. Oproti piatkovému záveru by tak išlo približne o stratu okolo 7 %.
Hlavným dôvodom obáv je pokračujúce napätie na Blízkom východe, ktoré vytlačilo cenu ropy nad 100 USD za barel. Práve drahšie energie zvyšujú riziko, že sa na trhoch začne výraznejšie premietať scenár stagflácie, teda kombinácie vyššej inflácie a slabšieho ekonomického rastu. Podľa Andrewa Tylera, šéfa globálneho trhového spravodajstva JPMorgan, navyše investori zatiaľ nie sú na takýto vývoj dostatočne pripravení.
Tyler uviedol, že pozicionovanie na trhu zostáva skôr neutrálne a neprebehlo výraznejšie znižovanie rizika. To znamená, že prípadná negatívna reakcia môže byť o to prudšia, ak investori začnú svoje pozície narýchlo prehodnocovať. Zaujímavé je aj to, že energetické akcie boli minulý týždeň čisto predávané, pretože veľká časť trhu stále počítala skôr s upokojením situácie než s ďalšou eskaláciou.
JPMorgan však zároveň nevidí situáciu jednoznačne čierno. Podľa Tylera by sa tento krátkodobo negatívny výhľad mohol rýchlo zmeniť, ak sa objaví jasná cesta k upokojeniu konfliktu. Základné makroekonomické faktory totiž podľa neho zatiaľ stále zostávajú pre rizikové aktíva relatívne priaznivé. Kľúčové tak bude, či napätie na Blízkom východe prerastie do dlhšieho a hlbšieho geopolitického problému, alebo sa situácia začne stabilizovať.
Pre investorov je to pripomienka, že aj keď americké akcie pôsobia v posledných mesiacoch odolne, geopolitické riziká môžu sentiment zmeniť veľmi rýchlo. Trh teraz bude citlivo sledovať nielen vývoj samotného konfliktu, ale aj ceny ropy a reakciu širšej ekonomiky.
Graf US500 (D1)
Index US500 výrazne oslabil a po sérii neúspešných pokusov o udržanie sa v blízkosti maxím sa dostal pod oba kľúčové kĺzavé priemery. Aktuálne sa obchoduje okolo 6 689,2 bodu, zatiaľ čo EMA 50 leží na 6 872,5 a SMA 100 na 6 870,5. Prieraz pod tieto úrovne je negatívnym technickým signálom a potvrdzuje, že krátkodobý sentiment na amerických akciách sa zhoršil. RSI kleslo pod neutrálne pásmo, čo ukazuje na prevahu predajcov, no trh sa zatiaľ ešte nenachádza v extrémne prepredanej oblasti. Aj Momentum sa drží pod hranicou 100, čo naznačuje pokračujúce slabnutie rastovej sily a zvýšené riziko ďalšej korekcie. Doterajší vývoj tak zodpovedá prechodu trhu z konsolidácie do výraznejšieho klesajúceho tlaku.
Z technického pohľadu bude teraz dôležité sledovať, či sa index dokáže stabilizovať nad aktuálnou oblasťou okolo 6 650–6 690 bodov. Ak by sa tlak na predaj ďalej zvýšil, trh sa môže postupne priblížiť k vyznačenej hladine 6 270 bodov, ktorú JPMorgan označuje ako možný cieľ korekcie. To by znamenalo ďalšie citeľné oslabenie oproti súčasným úrovniam. Naopak, na zlepšenie nálady by sa index musel vrátiť späť nad 6 870 bodov, kde sa teraz nachádza dôležitá zóna odporu.
Zdroj: xStation5
