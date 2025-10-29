DAX: DE40 mierne rastie vďaka automobilkám 📈Mercedes +5 % po silných predajných číslach

- DE40 mierne posilňuje vďaka akciám nemeckých bánk a automobiliek
- Čistý zisk Mercedesu klesol o viac ako 30 %, no akcie dnes rastú o takmer 6 %
- DE40 mierne posilňuje vďaka akciám nemeckých bánk a automobiliek
- Čistý zisk Mercedesu klesol o viac ako 30 %, no akcie dnes rastú o takmer 6 %
Akcie z indexu DAX dnes mierne rastú, ťahúňmi sú BASF, Mercedes, BMW a nemecké banky. Trhy čakajú na rozhodnutie Fedu o 19:00 a tlačovú konferenciu predsedu Fedu Powella, ktorá je naplánovaná na 19:30. DE40 sa konsoliduje v širokom obchodnom pásme a snaží sa udržať nad EMA50, ktorá slúži ako hlavná podpora (24 300 bodov).
Zdroj: xStation5
Volatilita akcií v nemeckom indexe DAX dnes
Zdroj: Bloomberg Finance L.P
Mercedes-Benz 3Q 2025: Obavy z čipov a pokles zisku
- Čistý zisk za 3. kvartál klesol o 30,8 % na 1,19 miliardy EUR, z pôvodných 1,71 miliardy EUR pred rokom. Napriek poklesu výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí predpovedali 1,09 miliardy EUR, čo viedlo k rastu akcií vo Frankfurte o 6 %.
- Mercedes upokojil investorov ohľadom dodávok čipov, keď uviedol, že krátkodobé potreby sú pokryté, aj keď globálne zabezpečenie dodávok pokračuje.
- Nedostatok čipov súvisí so zhabáním spoločnosti Nexperia holandskými úradmi, čo vyvolalo čínsky zákaz exportu jej komponentov.
- Generálny riaditeľ Ola Källenius označil túto situáciu za „politicky vyvolaný výpadok“ v dôsledku obchodného napätia medzi USA a Čínou.
- Automobilka čelí vysokým clám v USA: 15 % na exporty z EÚ a 25 % na dovážané autodiely mimo Severnej Ameriky.
- Predaje v Číne klesli o 27 %, čo prispelo k celkovému poklesu globálneho objemu predaja o 12 %.
- Mercedes spolupracuje s čínskou firmou Momenta, špecializujúcou sa na autonómne riadenie, aby zostal konkurencieschopný na miestnom trhu.
- Källenius varoval, že „hyperkonkurencia v Číne tak skoro nezmizne.“
- Širší automobilový sektor, vrátane Nissanu a Volkswagenu, taktiež varuje pred možnými zastaveniami výroby v dôsledku krízy s čipmi Nexperia.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
NVIDIA a Samsung postavia AI továreň v kľúčovej čipovej spolupráci
Akcie spoločnosti Meta klesli o viac ako 10 % pre rekordné výdavky na AI
DE40: Pokles sentimentu v Európe
Výsledková sezóna
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.