DAX: DE40 oslabuje pred rozhodnutím ECB 📉Volkswagen pod tlakom

- DAX40 mierne klesá pred zverejnením nemeckej inflácie a rozhodnutím ECB
- Volkswagen oslabuje pre problémy v dodávkach polovodičov
- Scout24 a Hellofresh mierne posilňujú po zverejnení tržieb
Európske trhy dnes očakávajú kľúčové udalosti od Európskej centrálnej banky, pričom rozhodnutie o sadzbách je naplánované na 14:15 a prejav prezidentky ECB Christine Lagardeovej na 14:45. Trhový konsenzus naznačuje, že úrokové sadzby v eurozóne zostanú nezmenené.
V Nemecku investori očakávajú zverejnenie národnej inflácie o 14:00, kde sa predpokladá pokles na 2,2 % medziročne z predchádzajúcich 2,4 %. Na mesačnej báze sa očakáva nárast o 0,2 %, čo zodpovedá predchádzajúcej hodnote. Futures na DAX dnes klesajú pod hranicu 24 200 bodov.
Zdroj: xStation5
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Firemné správy
Volkswagen AG
Volkswagen varoval, že splnenie finančných cieľov na tento rok závisí od stabilných dodávok polovodičov, pričom upozornil, že potenciálne nedostatky čipov od spoločnosti Nexperia by mohli ešte viac zaťažiť už aj tak oslabený automobilový sektor.
Európski výrobcovia automobilov momentálne čelia obmedzenému prístupu ku komponentom od holandskej spoločnosti Nexperia, ktorá sa zaplietla do obchodného sporu medzi Čínou a západnými krajinami. Priemyselné združenia varujú, že ak sa situácia čoskoro nezlepší, výrobné linky sa môžu zastaviť už v priebehu niekoľkých dní.
Vo svojej kvartálnej správe Volkswagen potvrdil celoročný výhlaď, pričom zdôraznil, že závisí od dostatočnej dostupnosti čipov.
Výsledky za tretí kvartál
- Prevádzková strata: 1,3 miliardy EUR (≈1,5 miliardy USD)
- Výsledok odráža odpísanie a znehodnotenie vo výške 5,1 miliardy EUR, predovšetkým kvôli príliš optimistickým plánom rozšírenia elektromobility u Porsche AG a americkým clám na dovoz, ktoré zasiahli najziskovejšie značky skupiny.
- Prevádzková marža (bez jednorazových položiek): 5,4 % vs. -1,6 % pred rokom
Výhlaď a výzvy
Volkswagen zápasí s pomalším prechodom na elektromobily v Európe. Slabý dopyt a pomalé zotavenie po pandémii vedú k nadmernej výrobnej kapacite, zatiaľ čo klesajúce predaje v Číne a USA naďalej zaťažujú výsledky.
Finančný riaditeľ Arno Antlitz uviedol, že spoločnosť sprísni kontrolu nákladov a zavedie nové štrukturálne opatrenia so zameraním na využitie rozsahu a posilnenie synergií v rámci skupiny.
Generálny riaditeľ Oliver Blume podnikol kroky na zníženie investičnej záťaže, obmedzením plánov na výrobu batérií a interného softvéru a nadviazaním partnerstiev s čínskou Xpeng Inc. a americkou Rivian Automotive Inc., aby posilnil pozíciu VW v zahraničí.
V Nemecku spoločnosti Volkswagen, Audi a Porsche reorganizujú svoje prevádzky v spolupráci s odbormi, aby dosiahli výrazné úspory a vyššiu efektivitu.
HelloFresh SE
HelloFresh SE
HelloFresh oznámil upravený EBITDA nad očakávaniami analytikov za tretí kvartál, čo viedlo k rastu akcií o takmer 3 %.
Výsledky za tretí kvartál
- Upravený EBITDA: 40,3 mil. EUR (-44 % r/r), očak.: 37,4 mil. EUR (konsenzus Bloomberg)
- Medzinárodný upravený EBITDA: 33,2 mil. EUR (-4,3 % r/r), očak.: 33,4 mil. EUR
- Severná Amerika upravený EBITDA: 47,5 mil. EUR (-36 % r/r), očak.: 53,7 mil. EUR
- Tržby: 1,58 mld. EUR (-14 % r/r), očak.: 1,61 mld. EUR
- Tržby pri konštantnom FX: -9,3 %, očak.: -8,83 %
- Upravená EBITDA marža: 2,5 % (vs. 3,9 % r/r), očak.: 2,45 %
- Priemerná hodnota objednávky: 65,60 EUR, očak.: 66,11 EUR
- Počet objednávok: 23,93 mil., očak.: 24,53 mil.
- Medzinárodné objednávky: 10,94 mil.
- Objednávky v Severnej Amerike: 12,98 mil., očak.: 13,23 mil.
Celoročný výhlaď
- Spoločnosť potvrdila výhlaď poklesu tržieb pri konštantnom FX o 6–8 % (očak.: -8,05 %)
- Upravený EBITDA naďalej očakávaný v rozmedzí 415–465 mil. EUR (očak.: 436,9 mil. EUR)
- Výhlaď na rok 2025 ostáva nezmenený, bez zmien v oblasti tržieb a ziskovosti.
Zdroj: xStation5
Scout24 SE
Scout24 očakáva, že celoročný rast tržieb dosiahne hornú hranicu predtým uvedeného rozpätia (+14 % až +15 %) a zachováva silný výhlaď na rok 2025.
Celoročný výhlaď
- Rast tržieb sa očakáva na hornej hranici rozpätia +14 % až +15 % (predtým: +14 % až +15 %)
Výsledky za tretí kvartál
- Prevádzkový EBITDA: 104,2 mil. EUR (+15 % r/r), očak.: 102,4 mil. EUR (konsenzus Bloomberg)
- Prevádzková EBITDA marža: 62,9 % (bez zmeny r/r)
- Tržby: 165,6 mil. EUR (+15 % r/r), očak.: 163 mil. EUR
Komentár
Spoločnosť zúžila výhlaď na rast upravenej prevádzkovej EBITDA marže na hornú hranicu predchádzajúceho rozpätia (až o +70 bázických bodov).
Manažment zopakoval, že zvyšovanie EBITDA a ziskovosti ostáva hlavným strategickým cieľom spoločnosti.
Akcie Scout24 dnes mierne posilňujú.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.