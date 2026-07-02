🚨Dážď v Brazílii poslal kávu na najvyššie ceny za 3 mesiace☔☕

- Zber úrody pri družstve Cooxupé dosiahol k 28. júnu len 24,9 percenta, najmenej od roku 2018
- Zásoby arabiky na burze ICE klesli od začiatku roka 2025 o takmer 527-tisíc vriec, teda o 53,8 percenta
- Investičné fondy zvýšili čisté dlhé pozície v týždni do 23. júna medzitýždenne o takmer 50 percent
- Produkcia zelenej kávy v Indonézii má v sezóne 2026/27 klesnúť o 8 percent
- Brazílska úroda má napriek pomalému zberu dosiahnuť rekordných 71,9 milióna vriec, o 14 percent viac než vlani
- Zber úrody pri družstve Cooxupé dosiahol k 28. júnu len 24,9 percenta, najmenej od roku 2018
- Zásoby arabiky na burze ICE klesli od začiatku roka 2025 o takmer 527-tisíc vriec, teda o 53,8 percenta
- Investičné fondy zvýšili čisté dlhé pozície v týždni do 23. júna medzitýždenne o takmer 50 percent
- Produkcia zelenej kávy v Indonézii má v sezóne 2026/27 klesnúť o 8 percent
- Brazílska úroda má napriek pomalému zberu dosiahnuť rekordných 71,9 milióna vriec, o 14 percent viac než vlani
Ceny kávy tento týždeň prudko vzrástli a dostali sa na najvyššie hodnoty za 3 mesiace. Za prudkým pohybom stoja predovšetkým extrémne dažde v Brazílii, najväčšom svetovom producentovi kávy.
Podľa dostupných meteorologických dát spadlo v regióne Minas Gerais, kde sa pestuje najväčšia časť brazílskej úrody, počas týždňa do 28. júna vyše 31 milimetrov zrážok, čo predstavuje takmer dvadsaťnásobok historického priemeru pre toto obdobie. Dôsledky sú viditeľné priamo v poli. Pri družstve Cooxupé, jednom z najväčších v Brazílii, dosiahol zber k 28. júnu len necelých 25 percent, čo je najnižšia hodnota od roku 2018 a zhruba o 6,5 percentuálneho bodu menej než v rovnakom období minulý rok. Podobne pri družstve Expocacer sa zberu podarilo dokončiť len okolo 27 percent plochy, čo je približne o 8 percentuálnych bodov menej ako vlani.
Mimosezónne dažde spôsobujú, že zrelé bobule padajú zo stromov ešte pred zberom, a zároveň komplikujú sušenie už zozbieranej úrody, čím rastie riziko plesní. Nadmerná vlhkosť môže tiež vyvolať predčasné kvitnutie stromov, čo by mohlo ovplyvniť aj budúcoročnú úrodu.
GRAF: Vývoj ceny Arabiky (COFFEE, H1)
Zdroj: xStation5
Trh zároveň reaguje na klesajúce zásoby. Certifikované zásoby arabiky na burze ICE klesli len za posledný týždeň o vyše tritisíc vriec na necelých 377 500, teda menej než polovicu stavu spred roka. Od začiatku roka 2025 sa tieto zásoby znížili už takmer o 527-tisíc vriec, čo predstavuje pokles o zhruba 54 percent. K rastúcemu záujmu o kávu prispievajú aj investičné fondy, ktoré k 23. júnu zvýšili svoje čisté dlhé pozície medzitýždenne takmer o polovicu.
Do hry vstupuje aj počasie s dlhším horizontom. Podľa aktuálnych odhadov je pravdepodobnosť silného javu El Niño tento rok pomerne vysoká a jeho vznik už bol oficiálne potvrdený začiatkom júna. Ak by El Niño oneskoril dažde, ktoré Brazília potrebuje na jeseň počas kvitnutia stromov, mohlo by to ovplyvniť aj úrodu v sezóne 2026/27. Tlak na ponuku pridáva aj Indonézia, kde má podľa odhadu amerického ministerstva poľnohospodárstva produkcia zelenej kávy v sezóne 2026/27 klesnúť o 8 percent.
Nie všetky signály sú však jednoznačne rastové. Aktuálne prognózy počítajú pre Brazíliu s rekordnou celkovou úrodou, čo by znamenalo medziročný nárast o približne 14 percent, aj keď tempo zberu túto sezónu zaostáva. Viacerí analytici zároveň zvýšili odhad globálneho prebytku arabiky. Pri robuste navyše rastú vývozy z Vietnamu, ktoré od januára do mája medziročne stúpli o takmer osem percent, čo pôsobí na ceny robusty skôr tlmiaco.
Krátkodobo tak trh ťahá nahor pomalý zber a klesajúce zásoby, zatiaľ čo dlhodobejšie odhady úrody hovoria skôr o možnom uvoľnení ponuky. Ďalší vývoj bude teraz do veľkej miery závisieť od toho, ako rýchlo sa brazílskym farmárom podarí dobehnúť zber a či sa El Niño skutočne prejaví v podobe oneskorených jesenných dažďov.
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