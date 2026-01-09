DE40: DAX vyčkáva na americkú správu NFP 📌 Rheinmetall a Porsche vedú zisky

Nemecký index DAX dnes zažíva pokojné, no mierne slabšie obchodovanie. Finančný sektor je pod relatívnym tlakom, zatiaľ čo automobilky a Rheinmetall (RHM.DE) posilňujú po správach o nočnom ruskom útoku na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V Európe CAC 40 a FTSE 100 rastú približne o 0,7 %, podobne ako poľský WIG20, ktorý pridáva okolo 0,7 %. Pozoruhodné je, že index sotva zareagoval na správy o tom, že Moskva odpálila balistickú raketu stredného doletu Oreschnik len niekoľko desiatok kilometrov od poľských hraníc. Raketa mala údajne zasiahnuť podzemný zásobník plynu, čo by mohlo spôsobiť výpadky vykurovania a elektriny v západnej Ukrajine.
- Najnovšia vlna ruských útokov naznačuje, že Moskva sa stále snaží o vojenské riešenie konfliktu, aj napriek rastúcim stratám na živej sile. Včera Kremeľ odmietol podmienky dohody, ktorú s prezidentom Zelenským vyjednala tzv. „koalícia ochotných“. V dôsledku toho dnes európsky obranný sektor opäť posilňuje.
- Pozornosť investorov v Európe sa teraz sústreďuje na americkú správu o zamestnanosti (Non-Farm Payrolls) o 14:30 a na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA týkajúce sa obchodných ciel, ktoré sa očakáva okolo 16:00. Trhový konsenzus naznačuje, že aj keď súd nezruší príjmy z existujúcich ciel, môže sprísniť právny rámec a sťažiť budúcim americkým administratívam využívanie podobnej obchodnej politiky.
DE40 (H1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: Bloomberg Finance L.P
Zdroj: Bloomberg Finance L.P
Morgan Stanley znížila odporúčanie pre Hannover Re
Morgan Stanley znížila odporúčanie pre Hannover Re na „Equal Weight“ a stanovila cieľovú cenu 270 EUR, čo naznačuje približne 10 % potenciál rastu z aktuálnych úrovní. Napriek tomu, že cieľová cena naznačuje priestor na zhodnotenie, akcia dnes výrazne oslabuje a sentiment v nemeckom finančnom sektore zostáva celkovo opatrný.
Zdroj: xStation5
Rheinmetall: momentum sa vracia, ale formuje sa potenciálny medvedí pattern
Rheinmetall odštartoval novú rastovú fázu, no na grafe sa zároveň črtá potenciálne medvedia formácia hlava a ramená, ktorá by mohla byť relevantná, ak súčasný pohyb stratí dynamiku.
Zdroj: xStation5
Porsche rastie napriek zníženiu odporúčania od Barclays
Akcie Porsche AG silnejú, aj keď Barclays znížila odporúčanie na „Underweight“ z „Equalweight“ a cieľovú cenu znížila z 42,50 EUR na 40 EUR. Barclays tvrdí, že hlavným problémom je ocenenie – Porsche sa aktuálne obchoduje s P/E nad 20× na základe prognóz na rok 2026, zatiaľ čo BMW a Mercedes-Benz, ktoré tiež cieľujú na marže okolo 10 %, majú podstatne nižšie hodnotenie.
- Banka tiež upozorňuje na riziko objemov predaja. Podľa nej refresh modelového portfólia začne podporovať predaje až o 2–4 roky, čo vytvára „produktovú medzeru“ v citlivom bode cyklu. Barclays upozorňuje, že kľúčové nové SUV s ICE/PHEV pohonom (stredná trieda) prídu až v rokoch 2027/28, zatiaľ čo ďalšie prémiové ICE SUV možno až v rokoch 2028/29 – čo je dlhá doba v prostredí slabnúceho dopytu.
- Podľa Barclays sú očakávania trhu ohľadom objemov pre rok 2027 príliš optimistické, najmä s ohľadom na plánované ukončenie modelu Macan (ICE) v roku 2027 a série 718 už v roku 2026. Banka tiež spochybňuje realistickosť dosiahnutia nového cieľa prevádzkovej marže 10–15 %, pričom považuje za nepravdepodobné, že by Porsche túto úroveň dosiahlo pred rokom 2028.
- Medzi kľúčové negatívne faktory ovplyvňujúce marže a zisk Barclays zaraďuje: nižšie objemy predaja, pretrvávajúce clá v USA, potrebu ďalších kompenzácií pre dodávateľov kvôli nákladom, slabší dopyt v Číne, tlak súvisiaci s daňami na luxus a slabší záujem o elektromobily (BEV).
V skratke, podľa Barclays je Porsche stále ocenené ako firma so stabilným rastom a jasnou maržovou stratégiou, no banka vidí príliš veľa prekážok, ktoré môžu tento scenár narušiť v najbližších rokoch. Napriek zníženiu odporúčania akcie prudko rastú a blížia sa k testovaniu 200-denného EMA, čo naznačuje rastúci tlak na možnú zmenu trendu.
Zdroj: xStation5
Akcie TeamViewer rastú napriek slabšiemu výhľadu tržieb za celý rok
Spoločnosť TeamViewer zverejnila predbežné celoročné tržby, ktoré mierne zaostali za očakávaniami analytikov. Napriek tomu akcie posilňujú a patria dnes medzi najvýkonnejšie tituly na nemeckom trhu.
-
Predbežné tržby za FY2025: 767 miliónov EUR vs očakávanie 776,8 milióna EUR
-
Predbežné ARR za FY2025: približne 760 miliónov EUR, čo predstavuje zhruba +2 % medziročný rast pri konštantnom kurze (pro forma)
-
Pohyb menových kurzov, najmä EUR/USD, negatívne ovplyvnil vykázané ARR
-
Pro forma výhľad upravenej EBITDA marže na FY2025 zostáva nezmenený na úrovni okolo 44 %
Zdroj: xStation5
