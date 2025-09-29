DE40: Európa si udržiava opatrný rast

Dnešné obchodovanie na európskych akciových trhoch prebieha v mierne pozitívnej nálade – väčšina hlavných indexov zaznamenáva zisky a investori profitujú zo zlepšeného sentimentu na globálnych trhoch.
Nemecký DAX nasleduje tento trend, posilňuje a zaraduje sa do všeobecného pohybu európskych búrz.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Nemecké indexy dnes ťahajú nahor najmä spoločnosti z odvetví zdravotníctva, ťažby, obnoviteľných zdrojov energie a informačných technológií.
Naopak banky a maloobchodníci vyvíjajú tlak na vývoj cien – tieto sektory ustupujú kvôli obavám z klesajúcej spotreby a potenciálnym regulačným rizikám vo finančnom sektore.
Makroekonomické údaje:
Maloobchodné tržby – Španielsko:
Skutočnosť: +4,5 % medziročne
Predchádzajúce: +4,7 % medziročne
Index spotrebiteľských cien (CPI), Španielsko:
Skutočnosť: -0,4 % medzimesačne
Očakávanie: -0,2 % medzimesačne
Predchádzajúce: 0,0 % medzimesačne
V Španielsku dnes pritiahli pozornosť inflačné údaje, ktoré boli záporné a horšie než očakávania, čo zvyšuje obavy o stav domácej ekonomiky a riziko prehlbujúcej sa deflácie.
Na druhej strane však údaje o maloobchodných tržbách prekvapili pozitívne, čo naznačuje zlepšenie spotrebiteľského dopytu a čiastočne vyvažuje negatívny inflačný obraz.
Ekonomický sentiment v eurozóne (september):
Ekonomický sentiment: 95,5 (očakávanie: 95,2; predchádzajúce: 95,2)
Spotrebiteľská dôvera: -14,9 (očakávanie: -14,9; predchádzajúce: -15,5)
Priemyselný sentiment: -10,3 (očakávanie: -10,9; predchádzajúce: -10,3)
Sektor služieb: 3,6 (očakávanie: 3,7; predchádzajúce: 3,6)
Údaje z eurozóny mali mierne pozitívny tón – vo väčšine segmentov dopadli lepšie, než sa čakalo, čo podporuje predstavu ekonomickej stabilizácie.
Napriek tomu však zostáva trend dát negatívny.
Zvláštne obavy vzbudzuje priemysel a spotrebiteľ, kde indikátory zaostali za očakávaniami, čo naznačuje, že tlak na spomalenie aktivity v tejto oblasti stále pretrváva.
Ďalší vývoj obchodnej seansy môže ovplyvniť aj komentáre predstaviteľov FOMC a ECB, ktoré budú pozorne sledované kvôli signálom o budúcej menovej politike.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Po odrazení od silnej podpory na úrovni FIBO 38,2, kde zároveň prechádza EMA100, smeruje cena k hornej hranici konsolidácie okolo 24 000 bodov, kde sa nachádza aj FIBO 23,6.
Prerazenie tejto úrovne môže signalizovať ďalší rast.
Naopak návrat k úrovni okolo 23 650 bodov a prerazenie EMA100 by mohlo predznamenať pokus o test spodnej hranice na úrovni 23 300 bodov, kde sa nachádza aj FIBO 50.
Firemné správy:
Lufthansa (LHA.DE) – Letecká spoločnosť oznámila prepustenie 4 000 zamestnancov na ochranu marží. Akcie rastú približne o 1,6 %.
Kloeckner (KCO.DE) – Výrobca ocele oznámil, že predá svoje závody v USA. Spoločnosť posilňuje o viac než 3,5 %.
Ďalší rast pre obranné spoločnosti – Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE) a Hensoldt (HAD.DE) rastú o viac než 1 % v dôsledku rastúcich objednávok a geopolitického napätia.
NIBE Industrier (NIBEB.SE) – Firma z oblasti obnoviteľnej energie získala sériu odporúčaní od investičných bánk. Akcie rastú o 6 %.
UCB (UCB.BE) – Belgická biotechnologická spoločnosť rastie o viac než 15 % po oznámení veľmi sľubných výsledkov výskumu novej terapie.
