DE40: Európsky trh hľadá smer

Západoeurópske akciové burzy začali dnešné obchodovanie v zelenom, nasledovali pozitívnu náladu z Wall Street. Investori reagovali na slabšie údaje z amerického trhu práce, ktoré zvýšili očakávania skorého zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu. V priebehu dňa sa však nálada zmenila — indexy klesli do červených čísel. Výrazné to bolo najmä v Nemecku, kde sa po úvodnom odraze index DE40 otočil nadol, čo naznačuje zvýšenú opatrnosť investorov. Aktuálne sa drží okolo otváracej úrovne.
Francúzska vláda premiéra Françoisa Bayroua včera neprešla hlasovaním o dôvere, čo viedlo k jej pádu a prehĺbilo politickú krízu vo Francúzsku. V reakcii na to prezident Emmanuel Macron vymenoval za nového premiéra Sébastiena Lecornua, bývalého ministra obrany a lojálneho spojenca, ktorý má za úlohu udržať prorozvojové reformy uprostred politickej patovej situácie.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Index podporujú najmä technologické spoločnosti, bezpochyby pod vplyvom pozitívneho sentimentu voči sektoru zo Spojených štátov. Najväčšie straty zaznamenáva segment spotrebného tovaru, a to v dôsledku obáv o kondíciu spotrebiteľa pri zhoršujúcich sa makrodátach.
DE40 (D1)
Cena nemeckého indexu sa nachádza na veľmi dôležitom technickom bode. Aktuálne sa drží pod rastúcou trendovou líniou. V prípade prierazu rezistenčnej zóny okolo 23 580 bodov bude ťažké určiť, kde by sa pokles mohol zastaviť. Ak chcú kupujúci opäť získať iniciatívu, ich úloha sa stáva náročnejšou, pretože trendová línia sa čoskoro pretne s rezistenciou a priemerom EMA50, čo môže výrazne posilniť predajný tlak.
Firemné správy:
-
Rheinmetall (RHM.DE) – jeden z lídrov európskeho obranného sektora dnes vymazáva včerajšie straty v rámci rastového trendu. CEO v rozhovore uviedol, že firma chce byť komplexným poskytovateľom riešení. Podľa analytikov Barclays sektor, ktorý bol po skončení studenej vojny viac než dve dekády podinvestovaný, čelí potenciálnemu supercyklu obranných výdavkov až do 30. rokov. Akcie rastú približne o 1 %.
-
Inditex (ITX.ES) – akcie posilňujú o 6–7 % po oznámení zrýchleného predaja na prelome augusta a septembra.
-
Novo Nordisk (NOVOB.DK) – akcie rastú o približne 2 % po oznámení reštrukturalizácie a plánu na zníženie zamestnanosti o viac než 11 %.
-
SAP (SAP.DE) – stúpa o približne 2 %, podporený dopytom po cloudových riešeniach a AI technológiách.
-
ASML (ASML.NL) – akcie pridávajú asi 1 %, ťažia z pozitívnych prognóz Oracle ohľadom objednávok v cloudovom segmente a výsledkov predaja TSMC.
