DE40: Finančný sektor vedie rozsiahly pokles v Európe (29. 8. 2025)

Európske akcie klesajú v reakcii na slabé ekonomické dáta z Nemecka a výpredaje bánk vo Veľkej Británii, ktoré reagujú na obnovené výzvy na zavedenie mimoriadnej dane pre britské banky.
Indexy DE40 a FRA40 klesajú o 0,5 %, SPA35 stráca takmer 1,2 %, zatiaľ čo SUI20 (-0,3 %) a UK100 (-0,4 %) zaznamenávajú miernejší pokles.
V auguste dosiahla nezamestnanosť v Nemecku 3,02 milióna, čo predstavuje nárast o 46 000 oproti júlu – najvyššia hodnota za posledných desať rokov.
Sezónne upravená miera zostala na úrovni 6,3 %.
Počet pracovných ponúk klesol na 631 000, teda o 68 000 menej medziročne, čo signalizuje slabnúci dopyt po pracovnej sile.
Maloobchodné tržby klesli v júli o 1,5 %, pričom očakávaný medziročný rast bol 2,3 % (skutočnosť: 2 %).
Dovozné ceny medziročne klesli o 1,4 %, čo odráža slabý domáci dopyt, globálne ekonomické protivetry a pokračujúcu vojnu Ruska na Ukrajine, ktoré brzdia účinnosť vládnych podporných opatrení.
Medzi sektormi indexu Eurostoxx 600 vykazuje najväčšie straty finančný sektor, keďže investori zaujímajú opatrnejší postoj pred dnešným zverejnením PCE inflácie v USA, ktorá pravdepodobne určí náladu pre septembrové zasadnutie FOMC.
Výrazný pokles zaznamenáva aj sektor informačných technológií, stiahnutý najmä nemeckým megatitulom SAP (-1,3 %) a akciami Infineon z indexu DAX, ktoré klesajú o -2,3 %.
Jediné sektory, ktoré sa dnes vymykajú širšiemu európskemu pesimizmu, sú energetika a spotrebný tovar dennej potreby.
Volatilita v sektoroch Eurostoxx 600
Dnešná výkonnosť spoločností zaradených v indexe DAX
DE40 (D1)
Futures na index DAX prerazili pod kľúčovú psychologickú podporu v blízkosti 24 000 bodov, čím zaznamenali piatu stratu po sebe. Cena zostáva mierne nad dolnou hranicou vznikajúcej vlajkovej formácie, no zatvorenie pod touto úrovňou bez jasného odrazu by mohlo signalizovať ďalší priestor na pokles nemeckého indexu.
RSI zostáva v neutrálnom pásme, no postupne sa približuje k oblasti prepredanosti.
Firemné správy:
-
Deutsche Bank bola pokutovaná sumou 3 milióny USD hongkonskou Komisiou pre cenné papiere a futures (SFC) za regulačné porušenia v rokoch 2020–2023. Problémy zahŕňali nesprávne účtovanie klientov, chybné priradenie rizikových ratingov produktov a nezverejnenie väzieb na investičné bankovníctvo v analytických správach. Pokuta nasleduje po vlastnom nahlásení banky regulátorom. Akcie klesajú o 2,5 %.
-
Infineon a Delta Electronics rozšírili spoluprácu na vývoj vertikálnych napájacích modulov (VPD) pre AI dátové centrá. Riešenie kombinuje MOSFET technológiu Infineonu a konštrukčnú expertízu Delty a prináša vyššiu účinnosť, hustotu výkonu a nižšie straty tepla. Jeden rack môže za tri roky ušetriť až 150 ton CO₂, pri cieli 1 MW na rack pre budúce AI potreby.
-
Akcie ProSiebenSat pridávajú ďalších 1,2 %, čím nadväzujú na včerajší 8% rast po oznámení, že český investor PPF predá svoj 15,7% podiel skupine Media for Europe (MFE) patriacej Berlusconiho rodine, čím MFE zvýši svoj podiel na približne 60 %. Investori vnímajú rozšírenie ako príležitosť na prevádzkové výhody pre nemeckú mediálnu spoločnosť.
-
Rheinmetall získal 622 miliónov USD kontrakt s Rumunskom na výstavbu továrne na zápalný prach, čím posilní regionálnu obrannú výrobu uprostred vojny na Ukrajine. Výstavba začne v roku 2026, potrvá tri roky a zamestná 700 ľudí. Správa prichádza súbežne s otvorením najväčšej muničnej továrne v Európe v severnom Nemecku. Akcie dnes vedú DAX so ziskom takmer 3,6 %.
-
SoftwareONE stúpa takmer o 6 %, keď vymazáva väčšinu včerajšieho prepadu (-7,8 %) po zverejnení výsledkov, ktoré prekročili očakávania tržieb (CHF 255,65 mil. vs. odhad CHF 250 mil.) a zlepšili EBITDA na CHF 85 mil., pričom marže vzrástla o 1,9 percentuálneho bodu. Pokles vyvolala opatrnosť trhu kvôli nasýtenosti cloudového trhu, no spoločnosť očakáva obnovu rastu v 2. polovici 2025.
