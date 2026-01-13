DE40: Sú európske akcie prekupené❓ Všetky oči sa upierajú na americkú infláciu (CPI)💡

Európske indexy začínajú druhú fázu utorkovej seansy pomerne slabo. Nemecký DAX klesá o 0,19 %, francúzsky FRA40 stráca 0,58 % a britský FTSE100 oslabuje o 0,14 %. Zároveň však americké futures obchodujú bez výraznejších zmien, čo vyvoláva nádej na odraz po otvorení americkej hotovostnej seansy. Hlavnou témou dnešného obchodného dňa sú inflačné dáta z USA (CPI), ktoré budú zverejnené už o menej než hodinu.
Európsky akciový trh, reprezentovaný indexom Stoxx Europe 600, zaznamenal výrazný rast – v roku 2025 stúpol o 17 % a na začiatku roku 2026 pridal ďalších 3,2 %, čím prekonal výkonnosť amerického indexu S&P 500. Index však vykazuje známky prehriatia – 14-dňový RSI prekročil úroveň 80, čo sa za posledných 20 rokov stalo len zriedkavo a naznačuje riziko konsolidácie alebo blížiaceho sa vrcholu. Analytici Oddo BHF a Société Générale varujú pred príliš rýchlym rastom valuácií, najmä v cyklických sektoroch, vzhľadom na slabý hospodársky rast (prognóza 1,2 % v roku 2026) a stagnujúce firemné zisky v predchádzajúcom roku.
Aktuálne kotácie hlavných kontraktov. Zdroj: xStation
Aktuálna volatilita na širšom európskom trhu.
Zdroj: xStation
Počas utorkovej seansy index DAX konsoliduje zisky zo včerajšieho obchodovania, no zároveň pokračuje v prerážaní hranice 24 780 bodov, ktorá predstavovala hlavnú rezistenciu v roku 2025.
Súčasný býčí moment, ktorý posunul kontrakt nad 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (modrá krivka v grafe) a 100-dňový EMA (fialová krivka), z technického hľadiska naznačuje krátkodobý rastový trend. Pokiaľ DE40 zostane nad týmito úrovňami podpory, je pravdepodobné pokračovanie aktuálneho trendu.
Zdroj: xStation
Kľúčové firemné správy:
Symrise (SY1.DE):
Akcie vzrástli o 4,6 % po oznámení strategickej zmeny v portfóliu spoločnosti. Nemecko-americká firma špecializujúca sa na výrobu aróm a príchutí predá svoju divíziu Terpenes a investuje do švédskej firmy Swedencare. Transakcia je súčasťou restrukturalizačného procesu zameraného na ziskovejšie segmenty a zlepšenie kapitálovej efektivity. Rozhodnutie odstúpiť od chemického segmentu a zamerať sa na oblasť starostlivosti o zvieratá predstavuje strategický posun smerom k sektoru zdravia a pohody zvierat, ktorý je považovaný za perspektívny. Trh reagoval pozitívne, čo sa prejavilo v raste ceny akcií.
Orsted (ORSTED.UK):
Akcie energetickej spoločnosti Orsted vzrástli o 5 % po víťazstve v súdnom spore, ktorý zabránil Trumpovej administratíve obnoviť pozastavený projekt pobrežnej veternej farmy v USA. Rozhodnutie súdu predstavuje významné víťazstvo pre sektor obnoviteľných zdrojov, ktorý čelil politike obmedzujúcej investície do bezemisných projektov. S rastom akcií Orstedu rastie aj záujem o ďalšie firmy v oblasti čistej energie. Rozsudok naznačuje, že aj napriek politickému odporu môžu byť investície do obnoviteľných zdrojov chránené právnym systémom, čo zlepšuje výhľad celého zeleného sektora.
Akcie spoločnosti dnes otvorili obchodovanie s výrazným rastovým gapom.
Zdroj: xStation
Aktivity analytikov investičných bánk:
ZVÝŠENÉ ODPORÚČANIA (UPGRADES):
-
Aena: zvýšené na neutral od BofA
-
Atoss Software: zvýšené na buy od Jefferies, cieľová cena: 140 EUR
-
Aurubis: zvýšené na buy od Bankhaus Metzler, cieľová cena: 161 EUR
-
Bittium: zvýšené na accumulate od Inderes, cieľová cena: 36 EUR
-
HMS Networks: zvýšené na buy od Pareto Securities, cieľová cena: 480 SEK
-
Lufthansa: zvýšené na buy od DBS Bank, cieľová cena: 10 EUR
-
PVA TePla: zvýšené na buy od Jefferies, cieľová cena: 31 EUR
-
Pan African: zvýšené na overweight od Nedbank CIB, cieľová cena: 149,27 pencí
-
Swissquote: zvýšené na outperform od Oddo BHF, cieľová cena: 555 CHF
-
Zalando: zvýšené na overweight od Barclays, cieľová cena: 35 EUR
ZNÍŽENÉ ODPORÚČANIA (DOWNGRADES):
-
ASM Intl: znížené na below average od Jefferies, cieľová cena: 495 EUR
-
Airtel Africa: znížené na hold od HSBC, cieľová cena: 400 pencí
-
BAE: znížené na hold od Deutsche Bank, cieľová cena: 2140 pencí
-
BMW: znížené na neutral od UBS, cieľová cena: 93 EUR
-
Continental: znížené na hold od Berenberg
-
Eiffage: znížené na neutral od BofA
-
Heineken: znížené na hold od HSBC, cieľová cena: 78 EUR
-
Leonardo: znížené na hold od Deutsche Bank, cieľová cena: 57 EUR
-
SMA Solar: znížené na hold od Jefferies
-
Thales: znížené na hold od Deutsche Bank, cieľová cena: 280 EUR
-
Vinci: znížené na below average od BofA
-
Volvo: znížené na hold od Morgan Stanley, cieľová cena: 323 SEK
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.