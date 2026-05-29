Dell rastie o 40 % po veľmi silnom reporte tržieb ⚡ Ďalší víťaz v oblasti AI?

Dell Technologies (DELL.US) zverejnil výsledky za fiškálny 1. štvrťrok 2027, ktoré potvrdzujú jeho pozíciu jedného z najväčších príjemcov boomu umelej inteligencie. Výrobca serverov, infraštruktúry pre dátové centrá a osobných počítačov dosiahol rekordné tržby, prudký rast zisku a výrazne zvýšil svoj celoročný výhľad. Hlavným motorom rastu zostáva biznis so servermi pre AI. Manažment teraz očakáva ročné tržby zo serverov pre AI vo výške približne 60 mld. USD. Výsledky zároveň ukazujú silný dopyt po tradičnej IT infraštruktúre, úložiskách a podnikových PC.
Reakcia trhu bola okamžitá. Akcie Dellu v poobchodnej fáze vzrástli takmer o 40 % po tom, čo spoločnosť prekonala prakticky všetky očakávania Wall Street.
Kľúčové body
- Tržby v 1. štvrťroku medziročne vzrástli o 88 % na rekordných 43,8 mld. USD.
- Upravený zisk na akciu (non-GAAP) vzrástol medziročne o 214 % na 4,86 USD.
- Objednávky serverov pre AI dosiahli počas štvrťroka 24,4 mld. USD.
- Tržby zo serverov pre AI dosiahli 16,1 mld. USD.
- Nevybavené objednávky v oblasti AI vzrástli na rekordných 51,3 mld. USD.
- Dell zvýšil celoročný výhľad tržieb na 165–169 mld. USD, čo je nový firemný rekord.
- Manažment očakáva počas aktuálneho fiškálneho roka tržby zo serverov pre AI vo výške približne 60 mld. USD.
- Akcie po zverejnení výsledkov vzrástli takmer o 40 %.
AI sa stáva najväčším biznisom Dellu
Ešte pred niekoľkými rokmi bol Dell spájaný najmä s osobnými počítačmi a podnikovým hardvérom. Dnes sa čoraz väčšia časť jeho podnikania sústreďuje na infraštruktúru podporujúcu umelú inteligenciu.
Počas štvrťroka Dell získal objednávky na servery pre AI v hodnote 24,4 mld. USD a zároveň v tejto oblasti vygeneroval tržby 16,1 mld. USD. Ešte dôležitejšie je, že spoločnosť ukončila štvrťrok s rekordným objemom nevybavených objednávok súvisiacich s AI vo výške 51,3 mld. USD.
Podľa prevádzkového riaditeľa Jeffa Clarkea dopyt po riešeniach pre AI ďalej zrýchľuje. Manažment zdôraznil, že pipeline potenciálnych projektov je niekoľkonásobne väčšia ako aktuálny objem nevybavených objednávok. Medzi zákazníkov Dellu patria hyperscale spoločnosti a poskytovatelia výpočtového výkonu, ako sú CoreWeave a Nscale, ale aj firmy budujúce privátnu AI infraštruktúru a organizácie vyvíjajúce vlastné AI modely.
Finančné výsledky výrazne prekonali očakávania
Dell vygeneroval v prvom štvrťroku tržby 43,8 mld. USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 23,3 mld. USD. To výrazne prekonalo konsenzuálne odhady Wall Street vo výške približne 35,5 mld. USD.
Ziskovosť bola ešte pôsobivejšia. Upravený zisk na akciu dosiahol 4,86 USD, výrazne nad očakávaním analytikov vo výške 2,99 USD.
Ďalšie kľúčové údaje:
- Prevádzkový zisk vzrástol o 154 % na 4,2 mld. USD.
- Čistý zisk vzrástol o 194 % na 3,2 mld. USD.
- Hrubý zisk vzrástol o 57 % na 7,9 mld. USD.
Tieto výsledky ukazujú, že Dell nielen predáva viac hardvéru, ale zároveň ťaží z vyšších marží pri produktoch infraštruktúry pre AI.
AI infraštruktúra ťahá celý biznis dátových centier
Najsilnejším segmentom zostáva Infrastructure Solutions Group (ISG), ktorá zahŕňa servery, sieťové vybavenie a úložné systémy.
Tržby ISG medziročne vzrástli o 181 % na rekordných 29 mld. USD, zatiaľ čo prevádzkový zisk sa zvýšil o 206 % na 3,1 mld. USD.
Dôležité je, že rast sa neobmedzuje len na servery pre AI. Tržby z tradičných serverov a sieťových riešení vzrástli o 92 % na 8,5 mld. USD.
To odráža širšiu vlnu modernizácie infraštruktúry, keď veľké podniky rozširujú výpočtovú kapacitu a modernizujú dátové centrá na podporu AI workloadov. Manažment tiež uviedol, že nástup AI inference a agentných systémov zvyšuje dopyt po tradičných CPU, ktoré plnia viaceré podporné úlohy popri GPU akcelerátoroch.
Dell buduje kompletný AI ekosystém
Stratégia Dellu ide ďaleko za samotný predaj serverov. Spoločnosť vyvíja komplexnú AI platformu, ktorá zahŕňa infraštruktúru, úložiská, správu dát a integrované riešenia vytvárané so strategickými partnermi.
Aktuálne partnerstvá zahŕňajú:
- NVIDIA
- Google Cloud
- OpenAI
- xAI
- Palantir
- ServiceNow
- Mistral
- CrowdStrike
Jednou z hlavných iniciatív Dellu je Dell AI Factory with NVIDIA, ktorá firmám umožňuje nasadzovať AI prostredia mimo verejných cloudových platforiem.
To reaguje na významný trend v odvetví. Organizácie čoraz častejšie volia on-premises nasadenie AI pre obavy o bezpečnosť dát, nákladovú efektivitu a regulačný súlad.
PC biznis sa tiež vracia k rastu
Hoci AI priťahuje najväčšiu pozornosť investorov, Dell dosiahol silné výsledky aj vo svojom tradičnom PC biznise.
Tržby segmentu Client Solutions Group (CSG) vzrástli o 17 % na 14,6 mld. USD.
Komerčný PC segment vygeneroval tržby 13 mld. USD, čo predstavuje rast o 18 % a siedmy štvrťrok rastu za sebou.
Manažment zdôraznil, že veľká časť globálnej inštalovanej bázy PC je teraz staršia ako štyri roky, čo vytvára prirodzený cyklus obnovy. Ďalší dopyt podporuje podniková migrácia na Windows 11 a rastúci záujem o PC s podporou AI.
Hlavným obmedzením je ponuka, nie dopyt
Jedným z najvýraznejších odkazov manažmentu bolo, že dopyt už nie je hlavným limitom rastu.
Dell upozornil na nedostatok týchto komponentov:
- DRAM pamäte
- NAND flash pamäte
- Procesory
- Rôzne komponenty pre dátové centrá
Podľa Jeffa Clarkea spoločnosť naďalej funguje v inflačnom prostredí a pravidelne upravuje ceny. Zároveň mnohí zákazníci zrýchľujú nákupy, aby si zabezpečili infraštruktúrnu kapacitu na niekoľko rokov dopredu.
Situácia pripomína skoršie fázy boomu cloud computingu, keď sa nedostatok komponentov stal hlavným úzkym hrdlom pre poskytovateľov infraštruktúry.
Dell zvyšuje celoročný výhľad
Manažment výrazne zlepšil finančný výhľad.
Dell teraz očakáva:
- Tržby 165–169 mld. USD
- Tržby zo serverov pre AI približne 60 mld. USD
- Upravený zisk na akciu približne 17,90 USD
V praxi to znamená zvýšenie očakávaných tržieb približne o 27 mld. USD oproti predchádzajúcemu výhľadu.
Pre druhý štvrťrok Dell očakáva:
- Tržby 44–45 mld. USD
- Tržby zo serverov pre AI približne 15,5 mld. USD
Dell sa stáva jedným z najväčších víťazov AI boomu
Ešte nedávno investori vnímali Dell najmä ako výrobcu osobných počítačov. Najnovšie výsledky ukazujú, že sa spoločnosť zmenila na jedného z najdôležitejších poskytovateľov infraštruktúry, ktorá poháňa AI ekosystém. Rekordný objem nevybavených objednávok, zrýchľujúci rast naprieč všetkými hlavnými segmentmi a projekcia manažmentu na 60 mld. USD tržieb z AI naznačujú, že investičný cyklus generatívnej AI je stále v ranej fáze. Pre Dell už hlavnou výzvou nie je hľadanie zákazníkov, ale zabezpečenie dostatočného množstva komponentov na pokrytie bezprecedentného dopytu. Ako vidíme na grafe, akcie Dellu od začiatku roka výrazne rastú, takmer o 130 %. Otvorenie o 40 % vyššie by však signalizovalo ešte silnejší výsledok, bližšie k 200% rastu od začiatku roka.
Zdroj: xStation5
