Delta Air Lines rastie o 10 % ✈️

- Akcie Delty rastú o viac ako 10 %, čo podporuje pokles cien ropy a upokojenie situácie na Blízkom východe.
- Výsledky za 1Q boli mierne lepšie než očakávania, no výhľad na 2Q zostáva opatrný kvôli neistote okolo cien paliva.
Letecká spoločnosť Delta Air Lines zverejnila svoje výsledky za prvý kvartál 2026. Firma zároveň oznámila, že v najbližšom období výrazne obmedzí svoje rastové plány, pretože náklady na palivo prudko rastú. Tým potvrdzuje prvý negatívny dopad na celý letecký sektor, ktorý bol zasiahnutý historickým rastom cien leteckého paliva v dôsledku vojny na Blízkom východe. Rast cien leteckého paliva od chvíle, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, bol prudší než rast cien samotnej ropy. Podľa organizácie Airlines for America vzrástli ceny leteckého paliva vo veľkých amerických mestách od 27. februára do 6. apríla takmer o 88 %.
Akcie spoločnosti však rastú o viac ako 10 %, čo je spôsobené predovšetkým možným upokojením situácie na Blízkom východe, keď ropa dnes klesá k hodnotám okolo 90 USD. Na pozitívne správy z Blízkeho východu nereaguje len Delta, ale posilňujú aj ďalšie letecké spoločnosti, ktoré pripisujú približne 10 %.
Z pohľadu výsledkov Delta reportovala čísla prevažne v súlade s očakávaniami.
Upravený zisk na akciu: 64 centov vs. očakávaných 57 centov
Tržby: 14,2 miliardy USD vs. očakávaných 14 miliárd USD
Okrem toho firma zverejnila aj výhľad na druhý kvartál, kde by mala dosiahnuť upravený zisk na akciu medzi 1 až 1,50 USD, zatiaľ čo analytici očakávali 1,52 USD na akciu. Tržby by mali medziročne rásť v rozmedzí 13 až 15 %, čo je viac než približne 10 % rast, ktorý očakávala Wall Street.
Delta sa tiež v utorok pridala k spoločnostiam JetBlue Airways a United a zvýšila poplatky za odbavenú batožinu. Dopravcovia po celom svete sú rastom cien palív zasiahnutí ešte viac kvôli závislosti ich krajín od dovozu, a preto zavádzajú palivové príplatky alebo oznamujú zvýšenie cien leteniek. Delta navyše vlastní rafinériu, kde z ropy vyrába letecké palivo aj ďalšie produkty, ako sú benzín a nafta, čo jej dáva výhodu oproti ostatným dopravcom. CEO Delty zároveň uviedol, že je v súčasnosti veľmi ťažké odhadnúť ďalší vývoj cien paliva, no ak zostanú vysoké, rafinéria by mohla firme pomôcť zvládať vyššie náklady.
CEO ďalej uviedol, že aerolinka zatiaľ nesťahuje svoj celoročný výhľad, no ani ho neaktualizuje kvôli neistote ohľadom cien paliva. Delta pri zverejnení predchádzajúcich výsledkov v januári očakávala, že tento rok by mohol priniesť rekordné zisky.
Graf DAL.US (D1)
Zdroj: xStation05
