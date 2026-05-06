Disney zarobil viac, ako čakal trh. Streaming rastie o 88%📈

- Tržby Disney vzrástli o 6,5% na 25,17 miliardy dolárov a prekonali odhady analytikov o 1,3%
- Upravený zisk na akciu dosiahol 1,57 dolára, čo je o 5% nad konsenzom
- EBITDA 5,68 miliardy dolárov prekonala odhady o 10,6%
- Prevádzkový zisk streamingu (Disney+ a Hulu) vyskočil o 88% na 582 miliónov dolárov
- Prevádzková marža streamingu prvýkrát v histórii prekročila hranicu 10%
- Zábavné parky dosiahli rekordné kvartálne tržby 9,5 miliardy dolárov
- Disney plánuje spätné odkupy akcií za minimálne 8 miliárd dolárov v tomto fiškálnom roku
- Akcia DIS v premarketovom obchodovaní vyskočila o 6,3% na 106,78 dolára
Kým väčšina mediálnych gigantov bojuje s prechodom od klasickej televízie k streamingu, Disney tento prechod zvládol s nečakanou grácou. Výsledky za prvý kvartál kalendárneho roka 2026 prekonali odhady analytikov a akcia v premarkete reagovala skokom o viac ako 7%.
Tržby spoločnosti vzrástli o 6,5% na 25,17 miliardy dolárov, pričom upravený zisk na akciu dosiahol 1,57 dolára oproti očakávaným 1,50 dolára. Najväčším prekvapením bol streaming. Prevádzkový zisk z platformy Disney+ a Hulu vyskočil o 88 % na 582 miliónov dolárov, čím Disney prvýkrát prekročil hranicu 10% prevádzkovej marže v streamingu. Výrazne prekonané boli aj očakávania na úrovni EBITDA, ktorá dosiahla 5,68 miliardy dolárov oproti konsenzuálnym odhadom 5,13 miliardy.
GRAF: DIS.US (D1)
Zdroj: xStation5
Druhým pilierom výsledkov zostali zábavné parky a rezorty. Segment Disney Experiences vygeneroval tržby 9,5 miliardy dolárov, historické maximum pre tento kvartál, s prevádzkovým ziskom 2,6 miliardy dolárov. Napriek miernemu poklesu domácej návštevnosti o 1% vedenie avizuje zlepšenie v nasledujúcom kvartáli. Menej presvedčivé výsledky zaznamenal iba športový segment ESPN, kde vyššie náklady na vysielacie práva stlačili prevádzkový zisk nadol.
Spoločnosť zároveň zvýšila plán spätného odkupu akcií na minimálne 8 miliárd dolárov v tomto fiškálnom roku a potvrdila výhľad rastu upraveného zisku na akciu o 12% pre celý rok. Analytici na nasledujúcich 12 mesiacov očakávajú rast tržieb o 7,4% a rast EPS na 5,92 dolára, čo by predstavovalo medziročný nárast o viac ako 20%. Akcie Disney dnes v premarkete vyskočili na vyše 107 dolárov, ešte v apríli sa pritom obchodovali pod hranicou 95 dolárov.
Výsledky prichádzajú v prvom kvartáli pod vedením nového generálneho riaditeľa Josha D'Amara. Trh jeho debut odmenil. Otázkou zostáva, či Disney dokáže udržať dynamiku streamingu aj v prostredí rastúcej konkurencie a makroekonomickej neistoty, ktorú samotný manažment v správe výslovne zmieňuje.
Zaujala Vás táto téma?
