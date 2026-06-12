Dohoda s Iránom na dosah? Trump upokojuje trhy, Teherán brzdí eufóriu ⚠️

Nádeje na ukončenie vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom v piatok výrazne vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že dohoda by mohla byť podpísaná už počas víkendu. Podľa Trumpa sa podarilo dosiahnuť „veľké urovnanie“ konfliktu a k podpisu by mohlo dôjsť v Európe. Súčasťou dohody má byť aj znovuotvorenie Hormuzského prielivu, ktorého obmedzená priechodnosť v posledných mesiacoch výrazne zvyšovala nervozitu na energetických trhoch.
Trump uviedol, že prieliv sa oficiálne otvorí vo chvíli, keď bude dohoda podpísaná. Pre trhy by to znamenalo zásadnú úľavu, pretože Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy na prepravu ropy a plynu. Jeho čiastočné uzavretie po vypuknutí konfliktu prispelo k rastu cien energií a posilnilo obavy zo širšieho narušenia globálnych dodávateľských reťazcov.
Irán však zatiaľ mierni eufóriu. Tamojší predstavitelia potvrdili, že veľká časť dohody je už pripravená, ale zároveň zdôraznili, že Teherán nepristúpi na kompromisy pri svojich kľúčových požiadavkách. Podľa iránskeho ministerstva zahraničia zatiaľ nebolo dosiahnuté konečné rozhodnutie a návrh stále posudzujú príslušné rozhodovacie orgány.
Práve táto opatrnosť je pre investorov dôležitá. Trump od polovice marca opakovane tvrdil, že dohoda s Iránom je blízko. Podľa mediálnych analýz to urobil už najmenej 38-krát od začiatku konfliktu. To znamená, že súčasné vyhlásenie síce zvyšuje šancu na diplomatický prielom, ale zároveň treba počítať s rizikom, že rokovania opäť narazia na sporné body.
Trhy napriek tomu na novú vlnu optimizmu reagovali pozitívne. Ázijské akcie sa pridali k silnému globálnemu rastu a ceny ropy klesli na najnižšie úrovne za posledné dva mesiace. Investori tak začali čiastočne odpisovať rizikovú prémiu, ktorú do cien energií započítavali pre napätie okolo Iránu a Hormuzského prielivu.
Napätie v regióne však zďaleka nezmizlo. Americké sily podľa dostupných informácií zostrelili dva iránske útočné drony po tom, čo sa Teherán pokúsil zaútočiť na obchodné lode v oblasti prielivu. Iránske štátne médiá zároveň informovali, že tamojšia armáda zastavila tanker prechádzajúci Hormuzským prielivom a v oblasti bolo počuť explózie.
Z pohľadu investorov tak vzniká veľmi citlivá situácia. Na jednej strane je tu šanca na najväčší diplomatický prielom od začiatku trojmesačnej vojny. Na druhej strane zostáva riziko, že akýkoľvek incident v Hormuzskom prielive môže rýchlo vrátiť na trh strach a opäť vytlačiť ceny ropy vyššie.
Kľúčové bude, či sa počas víkendu skutočne podarí dohodu podpísať a či ju jednoznačne potvrdí aj iránska strana. Bez toho môže súčasný optimizmus rýchlo vyprchať. Trhy teraz nesádzajú iba na Trumpove slová, ale predovšetkým na to, že Teherán bude ochotný finálny text dohody schváliť a umožniť plné obnovenie prevádzky v jednej z najdôležitejších energetických tepien sveta.
Graf ropy Brent (OIL, H4)
Zdroj: xStation5
Cena ropy sa dostala pod výrazný predajný tlak a aktuálne sa pohybuje okolo úrovne 88,6 USD. Trh po predchádzajúcom poklese nedokázal udržať oblasť okolo 94–95 USD a teraz sa obchoduje pod dôležitými kĺzavými priemermi, čo potvrdzuje prevahu predávajúcich.
Z technického pohľadu je situácia pre ropu skôr negatívna. Cena sa nachádza pod EMA 50 na úrovni 93,40 USD aj pod SMA 100 v blízkosti 98,90 USD. Tieto priemery teraz fungujú ako rezistenčné pásmo a prípadný návrat ceny smerom nahor môže naraziť práve v oblasti 93–95 USD. Dôležitá je aj horizontálna úroveň okolo 94,78 USD, kde sa cena v minulosti niekoľkokrát zastavila a kde sa zároveň podľa objemového profilu nachádza vyšší objem obchodov.
Pre ďalší vývoj bude kľúčové, či ropa dokáže udržať aktuálnu oblasť okolo 88 USD. Ak by sa tu kupci neobjavili, trh by mohol pokračovať v poklese smerom k nižším úrovniam okolo 86–85 USD. Naopak prvým náznakom zlepšenia by bol návrat nad 93,40 USD, kde sa nachádza EMA 50. Silnejší býčí signál by však prišiel až po prekonaní pásma 94,78–95 USD, ktoré teraz predstavuje najbližšiu významnú rezistenciu.
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